Macronas: Europa pasirengusi Ukrainai pasiūlyti saugumo garantijas

„Mes, europiečiai, esame pasirengę pasiūlyti saugumo garantijas Ukrainai ir ukrainiečiams tą dieną, kai bus pasirašyta taikos (sutartis)“, – sakė E. Macronas, kuris ketvirtadienį surengs Europos lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą. Jis kartu pridūrė, kad garantijų detalės yra „itin konfidencialios“, tačiau „pasirengimas buvo užbaigtas“ anksčiau vykusiame gynybos ministrų susitikime.
„Esame pasirengę tvirtai ir ilgalaikei taikai Ukrainai ir europiečiams“, – nurodė E. Macronas. Jis pažymėjo, kad „dabar kyla klausimas, kiek nuoširdi yra Rusija“.
E. Macronas yra ne kartą pareiškęs skepsį dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino teiginių JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kad Maskva siekia taikos.
V. Zelenskis savo ruožtu sakė nematantis jokių ženklų, kad Rusija nori užbaigti karą.
Europos lyderiai nekalba apie garantijų pobūdį – manoma, kad į jas bus įtrauktas Europos karių dislokavimas Ukrainoje, kariuomenės mokymai ir JAV „užnugario“ parama.