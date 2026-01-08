Macronas: JAV nusisuka nuo sąjuninginikių

„Jungtinės Valstijos yra įsitvirtinusi galia, tačiau ji palaipsniui nusisuka nuo dalies savo sąjungininkių ir ima nebepaisyti tarptautinių taisyklių, kurias pati dar neseniai propagavo“, – savo metinėje kalboje Prancūzijos ambasadoriams Eliziejaus rūmuose sakė E. Macronas.
„Daugiašalės institucijos veikia vis neefektyviau“, – sakė jis.
„Mes gyvename didžiųjų galių pasaulyje, kuriame yra reali pagunda ji pasidalyti“, – pridūrė Prancūzijos prezidentas.
Jis pažymėjo, kad Europa turi ginti savo interesus, ir paragino konsoliduoti Europos technologijų sektoriaus reguliavimą.
Prancūzijos prezidentas pabrėžė akademinės nepriklausomybės išsaugojimo svarbą ir pasveikino „galimybę turėti kontroliuojamą informacinę erdvę, kurioje galima visiškai nevaržomai keistis nuomonėmis, o pasirinkimus lemia ne kelių (technologijų gigantų – ELTA) algoritmai“.
Naujienų agentūra AFP primena, kad Briuselis priėmė galingą teisinį paketą technologijų gigantams suvaldyti: Skaitmeninių rinkų aktą (DMA), kuris reguliuoja konkurenciją, ir turiniui moderuoti skirtą Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA) dėl turinio moderavimo. Šias taisykles Vašingtonas griežtai pasmerkė kaip europiečių bandymą priversti amerikiečių socialinių tinklų platformas cenzūruoti jiems nepriimtinas nuomones.
„DSA ir DMA yra du reglamentai, kuriuos reikia ginti“, – pažymėjo E. Macronas.
Savo metinę kalbą Prancūzijos ambasadoriams Eliziejaus rūmuose E. Macronas sakė Europos valstybėms stengiantis parengti suderintą atsaką į agresyvią JAV užsienio politiką Vakarų pusrutulyje, Vašingtonui suėmus ir į Niujorką išskraidinus Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro bei Donaldui Trumpui pakartojus pretenzijas į Grenlandiją.
(be temos)