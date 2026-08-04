Madridas ragina Italiją atšaukti pasienio patikras po krizės Seutoje

Antradienį vykusioje neeilinėje ES vidaus reikalų ministrų vaizdo konferencijoje Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska pakartojo Madrido poziciją, kad toks žingsnis yra beprasmis, nes patekimas į Seutą automatiškai nesuteikia teisės patekti į Šengeno erdvę.
„Prašau, kad šios papildomos kontrolės priemonės būtų nedelsiant atšauktos, nes jos akivaizdžiai neatitinka to, kas buvo pripažinta (per ES ministrų vaizdo konferenciją), būtent, kad Šengeno erdvei nebuvo kilęs joks pavojus“, – po pokalbio spaudos konferencijoje sakė F. Grande Marlaska.
„Nesupratau, kodėl Italija uždarė Šengeno erdvę; man tai atrodė visiškai nebūtina ir neproporcinga.
„Pažiūrėsime, kas bus toliau ir ar bus persigalvota.
„Antrinio judėjimo pavojaus nebuvo, nes Seuta turi specialų statusą, o pati „Frontex“ pranešė, kad Šengeno erdvei nebuvo kilęs joks pavojus.
„Matome antrinį žmonių judėjimą, kai jie į Ispaniją atvyksta iš rytų pusės, ir mes neįvedame vidaus patikrų (Šengeno erdvėje)“.
Pokalbio metu Italijos vidaus reikalų ministras teigė, kad „laikinas vidaus oro ir jūrų sienų kontrolės atnaujinimas“ atvykstantiems iš Ispanijos „jokiu būdu nėra priemonė, nukreipta prieš Ispaniją ar bet kurią kitą partnerę“.
„Tai yra prevencinis ir organizacinis sprendimas, skirtas užtikrinti nacionalinį saugumą ir visos Europos kontrolės sistemos vientisumą didelės įtampos laikotarpiu, kaip jau yra buvę daugeliu kitų atvejų“, – tęsė jis, išreikšdamas Italijos „nuoširdų solidarumą“ su Ispanijos vyriausybe.
Už vidaus reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Magnusas Brunneris po šio pokalbio surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad ES vykdomoji valdžia įvertins, ar Italijos sprendimas stabdyti Šengeno susitarimo galiojimą su Ispanija buvo proporcinga priemonė.
Jis taip pat teigė, kad neseniai Ispanijos paskelbta amnestija, leidžianti daugiau nei 600 tūkst. nelegalių migrantų gauti leidimus gyventi, yra „negeras signalas“ – šiam Ispanijos sprendimui prieštaravo ir Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani.
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