 Marco Rubio: branduolinis susitarimas su Iranu nebus pasiektas per 72 valandas

Marco Rubio: branduolinis susitarimas su Iranu nebus pasiektas per 72 valandas

2026-05-24 23:01
BNS inf.

 JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) sekmadienį leidiniui „The New York Times“ pareiškė, kad susitarimas su Iranu sulaukė regiono palaikymo, tačiau branduolinis susitarimas negali būti pasiektas „per 72 valandas ir ant servetėlės“.

Marco Rubio
Marco Rubio / Scanpix nuotr.

Šie komentarai pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nurodė savo derybininkams „neskubėti sudaryti susitarimo“ su Iranu dėl trijų mėnesių karo užbaigimo.

„Mes neatidedame to vėlesniam laikui. Branduolinės derybos yra labai techniniai klausimai. Negalima išspręsti branduolinio klausimo per 72 valandas ir ant servetėlės“, – trumpame interviu „The New York Times“ sakė M. Rubio.

„Taigi šiuo metu turime septynias ar aštuonias regiono šalis, kurios pritaria šiam požiūriui, ir esame pasirengę judėti į priekį remdamiesi šiuo požiūriu“, – sakė jis.

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