Markas Carney: Kanada nemokės bet kokios kainos už prekybos susitarimą su JAV

„Mūsų prekybos derybų su Jungtinėmis Valstijomis tikslas visada buvo gauti geriausią susitarimą kanadiečiams, o ne susitarimą bet kokia kaina ar per bet kokį laiką“, – sakė M. Carney renginyje, skirtame investicijoms į Kanados laivų statybos pramonę.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė, kad nuo 2027 metų padvigubins muitus Kanados transporto priemonėms, kaimyninėms šalims vis labiau įsitraukiant į aštrėjantį prekybos karą.
Kaimynės penktadienį nepasiekė susitarimo, kad būtų išvengta naujų 50 proc. muitų, kuriuos D. Trumpo administracija įvedė tam tikroms Kanados prekėms.
D. Trumpo administracija sekmadienį įspėjo, jog Kanadai būtų „kvaila“ manyti, kad ji gali laimėti prekybos karą su Jungtinėmis Valstijomis, ir prognozavo, kad jo poveikis kaimynei bus „katastrofiškas“.
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