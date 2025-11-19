Maskva vilioja Pekiną pusvelčiui parduodamomis dujomis

Anot agentūros, tai leido projektui išeiti iš komercinės aklavietės, kurioje atsidūrė dėl griežtų JAV ir Europos sankcijų Rusijai dėl invazijos į Ukrainą.
„Novatek“, kurios pagrindiniai dalininkai yra keli artimiausi Vladimiro Putino sąjungininkai, nuo „Arctic LNG 2“ projekto eksploatavimo pradžios 2023-iųjų pabaigoje iki šių metų rugpjūčio nepardavė nė vieno krovinio, teigia „Reuters“.
Agentūros šaltiniai pažymi, kad Kinijos įmonių patraukimas atsakomybėn už sankcijų pažeidimus gali būti sudėtingas. Vašingtonui tik praėjusį mėnesį pasiekus trapias paliaubas prekybos kare su Pekinu, baudų pritaikymas gali pakenkti JAV planams sudaryti savo SGD tiekimo Kinijai sutartis.
