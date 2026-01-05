Meksikos prezidentė: Amerikos žemynai nepriklauso jokiai galybei ar doktrinai

D. Trumpas savaitgalį įvykdytą JAV karinę operaciją prieš kairiųjų pažiūrų Nicolas Maduro apibūdino kaip atnaujintą Monroe doktriną – 1823 metų deklaraciją, kuria penktasis JAV prezidentas Jamesas Monroe paskelbė, kad Lotynų Amerika yra uždara kitoms galybėms, kas tuo metu reiškė Europą.
C. Sheinbaum pirmadienį davė atkirtį teigdama, kad Šiaurės Amerika ir Pietų Amerika „nepriklauso jokiai doktrinai ar jokiai galybei“.
Ji pridūrė, kad šie žemynai „priklauso visų juos sudarančių šalių tautoms“.
