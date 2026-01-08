Merą užgriuvo kritika, kad Berlynui nugrimzdus į tamsą žaidė tenisą

Įtariama, kad elektros energijos tiekimą sutrikdė padegimas ant kabelių tilto Berlyno pietvakariuose. Šeštadienį apie 100 tūkst. gyventojų liko be elektros, šildymo ir telefono ryšio, valdžia turėjo įrengti laikinas prieglaudas nukentėjusiesiems.
K. Wegneris, kanclerio Friedricho Merzo konservatorių Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) narys, sakė „Welt TV“, kad po pietų apie valandą žaidė tenisą, kad „išvalytų galvą“, bet tuo metu buvo pasiekiamas telefonu. Jis teigė po to nedelsdamas grįžęs namo ir toliau koordinavęs veiksmus reaguojant į susidariusią padėtį.
Pasak jo biuro, jis bendravo su federalinėmis ir miesto valdžios institucijomis organizuojant pagalbą, jo įsitraukimas padėjo ją paspartinti, gavus Vokietijos kariuomenės paramą.
Elektros energijos tiekimo sutrikimas iš pradžių paveikė 45 tūkst. namų ūkių ir 2 200 įmonių, sniegu užklotoje sostinėje temperatūrai nukritus žemiau nulio. Valdžia per penkias dienas atkūrė tiekimą.
K. Wegnerio prisipažinimas sulaukė opozicijos politikų ir apžvalgininkų kritikos. Jų teigimu, susidarė įspūdis, jog per didžiulę krizę mero nebuvo. Vieni ragino jį atsistatydinti, kiti sakė, kad tuo bus galima pasinaudoti per kampaniją prieš rugsėjį numatytus rinkimus Berlyno žemėje.
K. Wegneris nereagavo į raginimus atsistatydinti, teigė negalįs kontroliuoti, ką sako opozicija.
Meras sulaukė kritikos ir dėl to, kad šeštadienį neapsilankė nukentėjusiuose rajonuose, o dirbo iš namų ir biuro, į rajonus nuvyko tik sekmadienį. K. Wegneris gynė savo sprendimą ir sakė, kad prastas interneto ir mobilusis ryšys būtų neleidęs koordinuoti pagalbos vietoje.
Stebėtojų teigimu, meras praleido progą simboliniais veiksmais vietoje parodyti lyderystę, kaip tai per ankstesnes krizes darė kiti Vokietijos politikai.
