Merzas pabrėžia Europos partnerių vienybę Ukrainos klausimu

„Laukia svarbios Ukrainai dienos ir savaitės, per kurias mes glaudžiai derinsime savo pozicijas“, – sakė F. Merzas.
Prieš tai F. Merzas ir D. Tuskas telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Prancūzijos vadovu Emmanueliu Macronu, britų premjeru Keiru Starmeriu ir kitais Europos partneriais.
Tarp strateginių tikslų yra daryti viską, kas įmanoma, kad padėtume su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai, pabrėžė F. Merzas.
„Norime išnaudoti stipriausią turimą svertą, kad pagaliau pasodintume Maskvą prie derybų stalo. Norime kartu Briuselyje pasiekti, kad galėtume panaudoti įšaldytą Rusijos turtą“, – kalbėjo kancleris.
Jis akcentavo, kad Ukrainoje ant kortos pastatyta ir Europos vienybė.
„Todėl tarp lenkų ir vokiečių neturi būti jokių nesutarimų. Kartu su Prancūzija ir Didžiąja Britanija, su Italija ir kitais mums tenka ypatinga atsakomybė užtikrinti, kad niekas neįvarytų pleišto Europoje“, – kalbėjo F. Merzas.