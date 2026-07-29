Merzas pareikalavo, kad ES mažiau išlaidautų

Europos Komisija (EK) minėtam laikotarpiui pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą, tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo „taupiųjų klubo“ ES narės aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė.
„Mums reikia biudžeto projekto su visose srityse numatytais išlaidų sumažinimais, kurių bendra suma siektų kelis šimtus milijardų eurų“, – bendroje spaudos konferencijoje su ES šiuo metu pirmininkaujančios Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu sakė Vokietijos kancleris.
F. Merzo teigimu, nacionaliniu lygmeniu vykstant biudžetų konsolidacijai, „negalime sau leisti nepagrįstai didinti išlaidų“.
Tuo metu M. Martinas tikino, kad blokui reikalingas biudžetas, „kuris atitiktų jo ateities poreikius ir ambicijas“, kartu „atsispindėdamas mūsų dabartinę ekonominę padėtį“, ir pridūrė, kad Airija sieks kompromiso.
„Airija savo pirmininkavimo prioritetu paskelbė Europos ekonominio konkurencingumo gerinimą. Tikiu, kad jei visi imsimės šio uždavinio su tinkamu nusiteikimu, susitarimą turėtų pavykti pasiekti iki metų pabaigos“, – kalbėjo M. Martinas.
Briuselio pasiūlyme naujas išlaidas numatyta finansuoti iš didelėms bendrovėms įvedamo mokesčio, tačiau F. Merzas teigė, kad nepaisant to, jog jis yra pasirengęs aptarti „naujus išteklius“ ES, „svarstyti papildomo mokesčio verslui Europos lygmeniu mes negalime“.
Vokietijos kancleris taip pat pabrėžė, kad ES pastangos didinti konkurencingumą vis dar nėra pakankamos.
„Man kelia nerimą, kad Europos Sąjungoje entuziazmas ir ambicijų lygis pastebimai sumažėjo“, – nuogąstavo jis.
„Turime daryti daugiau“, – pabrėžė F. Merzas, pridurdamas, kad leidimų investuoti išdavimas vis dar trunka „pernelyg ilgai“, ir ragindamas „visapusiškai sumažinti biurokratiją“ ES lygmeniu.
Naujienų agentūra AFP primena, kad EK neseniai sukėlė aplinkosaugos aktyvistų pasipiktinimą, pasiūliusi sušvelninti išmetamo anglies dioksido kainodaros mechanizmą. Šią schemą anksčiau sukritikavo didžiosios Europos bendrovės.
Pirmadienį F. Merzas teigė, kad konkurencingumas ir klimato apsauga turi „eiti koja kojon“.
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