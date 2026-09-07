Merzas sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas

„Mano ryžtas tęsti reformų kelią yra nepajudinamas“, – kalbėjo F. Merzas, kitą dieną po jo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) pralaimėjimo buvusioje komunistinėje rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje, ir pridūrė, kad stengsis savo reformas paaiškinti vokiečiams geriau.
„Tai sunkiausias (CDU) pralaimėjimas rinkimuose per daugelį metų, per dešimtmečius, – spaudos konferencijoje sakė F. Merzas. – Natūralu, kad tai turės turėti pasekmių.“
Nacionaliniu lygmeniu valdančiajai koalicijai vadovaujanti CDU sekmadienį Saksonijos-Anhalto žemės rinkimuose gavo vos 17 proc. balsų, o prieš imigraciją nusiteikusią, Rusijai draugišką AfD palaikė beveik 44 proc. rinkėjų.
Pralaimėjęs CDU žemės premjeras Svenas Schulze pripažino, kad AfD, kuriai trūksta visai nedaug įstatymų leidėjų, kad galėtų valdyti viena, iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą.
„Mes esame opozicija – mandatas valdyti dabar priklauso AfD“, – sakė S. Schulze, liekantis laikinuoju žemės premjeru, kol bus suformuota nauja vyriausybė.
F. Merzas taip pat pripažino, kad jo partijos pralaimėjimui įtakos turėjo ir jo paties žemi reitingai bei kritika dėl to, kad jo vyriausybė lėtai įgyvendina reformas.
„Žinau, kad aš asmeniškai buvau nuolatinė tema šioje rinkimų kampanijoje. Žinome, kad reformos buvo nuolatinė tema šioje rinkimų kampanijoje, – sakė jis. – Privalome stengtis, įskaitant ir mane patį, efektyviau pasiekti žmones, įskaitant visą jų emocijų spektrą.“
70-metis politikas, žadėdamas tęsti svarbią politikos pertvarką įvairiose srityse, pradedant ekonomika ir baigiant pensijomis bei sveikatos apsauga, pridūrė: „Tačiau žinau, kad turime padaryti daugiau, nei tik pagrįsti šias reformas matematiškai, ekonomiškai. Turime geriau jas paaiškinti.“
„Kalbama ne apie ką kitą, o apie mūsų šalies ateitį ir mūsų vaikų bei vaikaičių galimybes“, – sakė jis.
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