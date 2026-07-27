Merzas užbaigė chaotišką ministrų kabineto pertvarką

47 metų Steffenas Bilgeris iš F. Merzo konservatyvios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) trečiadienį bus oficialiai paskirtas pakeisti transporto ministrą Patricką Schniederį, per spaudos konferenciją po partijos vadovybės posėdžio sakė F. Merzas.
Informacija apie F. Merzo ketinimą atleisti P. Schniederį buvo nutekinta praėjusią savaitę, tačiau pasak Vokietijos žiniasklaidos, oficialus pranešimas nebuvo paskelbtas, nes F. Merzo pirminis kandidatas į jo vietą paskutinę akimirką pasitraukė. Nepaisant to, kelias dienas paliktas pareigose P. Schniederis sekmadienį paprašė būti atleistas.
Kabineto pertvarka buvo pradėta praėjusią savaitę, kai CDU parlamentinės grupės pirmininkas Jensas Spahnas atsistatydino kilus skandalui dėl pasamdytos surogatinės motinos vaikui susilaukti. Surogatinė motina Jungtinėse Amerikos Valstijose pagimdė vaiką J. Spahnui ir jo partneriui, nepaisant to, kad surogatinė motinystė Vokietijoje yra nelegali ir CDU tam griežtai prieštarauja.
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