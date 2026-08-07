„Meta“ įpareigota sumokėti daugiau nei pusę milijardo dolerių dolerių už žalą vaikams

Anksčiau, kovo mėnesį, „Meta“ buvo įpareigota sumokėti Naujosios Meksikos valstijai 375 mln. JAV dolerių žalos atlyginimo, kai prisiekusiųjų kolegija pripažino bendrovę atsakingą už vaikams kilusį pavojų, nes, be kitų pažeidimų, šioje platformoje vaikai galėjo tapti nusikaltėlių aukomis.
„Mes nesutinkame su šiuo sprendimu ir ketiname jį apskųsti, – ketvirtadienį savo pareiškime AFP teigė „Meta“. – Mes stengiamės užtikrinti žmonių saugumą savo platformose ir visada atvirai kalbėjome apie sunkumus, susijusius su piktavalių asmenų ir žalingo turinio identifikavimu bei pašalinimu.“
Naujosios Meksikos generalinis prokuroras Raulis Torrezas 2023 metais pareiškė ieškinį „Meta“, kuriai priklauso „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“, ir teigė, kad bendrovė nesugebėjo apsaugoti vaikų nuo pavojų internete.
Baigiamosiose kalbose prokurorė Linda Singer prisiekusiesiems sakė, kad „Meta“ algoritmai nukreipdavo suaugusiuosius į paauglių vartotojų paskelbtą turinį, o bendrovė slėpė vidinius duomenis apie jaunimui kylančius pavojus.
Tėvų susirūpinimas
Kovo mėnesį prisiekusieji nusprendė, kad „Meta“ pažeidė valstijos Nesąžiningos praktikos įstatymą, klaidindama vartotojus dėl savo produktų saugumo vaikams.
„Ši byla visada buvo susijusi su vaikų apsauga, šeimų interesų gynimu ir siekiu užtikrinti, kad viena iš didžiausių pasaulio technologijų bendrovių negalėtų be pasekmių pelnytis iš veiklos, kuri kelia pavojų jauniems žmonėms, – ketvirtadienį pareiškime teigė R. Torrezas. – Šiandienos sprendimas yra pergalė kiekvienam tėvui, kuris nerimavo dėl to, kokį poveikį socialiniai tinklai daro jo vaikui, ir kiekvienam vaikui, kuris nusipelno užaugti saugiau internete.“
Apie tris ketvirtadalius iš 567 mln. JAV dolerių turėtų būti skirta psichinės sveikatos gydymui, o ši suma turi būti išmokėta per penkerius metus. Likusi suma paskirstoma kelioms programoms.
Po teismo sprendimo „Meta“ pareiškė, kad bendrovė tebėra „įsitikinusi savo pasiekimais apsaugant paauglius internete ir toliau ginsis nuo teiginių, kurie iškraipo faktus“.
„Meta“ taip pat turės du kartus per metus teikti teismui ataskaitas apie savo pastangas laikytis sprendimo reikalavimų. Be to, sprendimu „Meta“ įpareigojama atlikti pakeitimus savo produktuose, įskaitant nuolatines pastangas užtikrinti, kad Naujosios Meksikos valstijoje gyvenantys vaikai, jaunesni nei 13 metų, negalėtų naudotis „Facebook“ ir „Instagram“.
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