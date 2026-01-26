Mianmaro kariuomenę remianti partija skelbia pergalę chuntos surengtuose rinkimuose

Mėnesį trukusį balsavimą Mianmare demokratijos stebėtojai atmetė kaip tiesiog kariuomenės valdymo įvaizdžio pakeitimą.
Nors kariuomenė teigė, kad rinkimai sugrąžins valdžią žmonėms, populiari demokratijos lyderė Aung San Suu Kyi yra sulaikyta nuo pat perversmo, o jos partija buvo paleista. Kritikai teigia, kad rinkimuose dalyvavo vien kariuomenės sąjungininkai.
„Mes jau laimėjome daugumą“, – sakė Sąjungos solidarumo ir plėtros partijos (USDP) aukšto rango pareigūnas. Jis kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes neturėjo įgaliojimų skelbti preliminarių rezultatų.
„Esame pasirengę formuoti naują vyriausybę, – sakė šaltinis po sekmadienį įvykusio trečiojo ir paskutinio balsavimo etapo. – Kadangi laimėjome rinkimus, judėsime į priekį.“
Daugelis analitikų USDP apibūdina kaip kariuomenės, kuri užgrobė valdžią per 2021 metų perversmą nušalindama demokratinę Aung San Suu Kyi vyriausybę, civilinę statytinę.
Balsavimas nevyko didelėse šalies teritorijose, kurias kontroliuoja sukilėlių grupuotės, kovojančios perversmo sukeltame pilietiniame kare, – tai dar viena priežastis, kurią nurodo abejojantieji rinkimų teisėtumu.
Oficialių rezultatų tikimasi sulaukti vėliau šią savaitę.
Praėjus penkeriems metams po perversmo, analitikų teigimu, kariuomenė surežisavo rinkimus, kad suteiktų savo valdymui civilinio teisėtumo regimybę.
Sekmadienį lankydamas Mandalajaus miesto rinkimų apylinkes, civiliais drabužiais vilkėjęs chuntos vadovas Min Aung Hlaingas neatmetė galimybės tapti naujosios vyriausybės prezidentu.
Šį postą užimsiantį asmenį rinks parlamentarų dauguma, kai kovą susirinks parlamentas.
„Nors dėl rinkimų rezultatų pačiame Mianmare niekada nebuvo abejojama, svarbiausias rinkimų rezultatas yra tarptautinės bendruomenės reakcija“, – praėjusią savaitę sakė Jungtinių Tautų (JT) ekspertas Tomas Andrewsas.
„Tarptautinis šio apgaulingo proceso pripažinimas atitolintų tikrąjį šios krizės sprendimą“, – sakė jis.
Pasak rinkimų stebėjimo organizacijos „Asian Network for Free Elections“, partijos, kurios 2020 metais laimėjo 90 proc. vietų, šį kartą į rinkimų biuletenius nebuvo įrašytos.
Chuntos kontroliuojamoje teritorijoje kitaminčiai buvo eliminuoti, o pagal naujus įstatymus už protestus ar rinkimų kritiką baudžiama laisvės atėmimu iki dešimties metų.
Pasak stebėsenos grupės „Assistance Association for Political Prisoners“ (AAPP), chuntos kalėjimuose laikoma daugiau nei 22 tūkst. žmonių.
