 Migrantų krizė Seutoje: Prancūzija pasirengusi suteikti paramą Ispanijai

Migrantų krizė Seutoje: Prancūzija pasirengusi suteikti paramą Ispanijai

2026-07-31 14:35
BNS inf.

Prancūzija sako esanti pasirengusi padėti Ispanijai susidoroti su staigiu migrantų antplūdžiu į jos Seutos teritoriją Šiaurės Maroke.

<span>Migrantų krizė Seutoje: Prancūzija pasirengusi suteikti paramą Ispanijai</span>
Migrantų krizė Seutoje: Prancūzija pasirengusi suteikti paramą Ispanijai / Scanpix nuotr.

Šalies vadovas Emmanuelis Macronas penktadienį davė nurodymą „sustiprinti kontrolę prie sienos su Ispanija“, pranešė prezidento padėjėjas.

E. Macronas pareiškė, kad „Prancūzija yra pasirengusi suteikti Ispanijos pareigūnams bet kokią paramą, kurios jiems gali prireikti, jei jie jos paprašytų“, teigė padėjėjas, taip pat užsimindamas apie paramą per Europos sienų agentūrą „Frontex“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen penktadienį nepriimtinais pavadino vaizdus iš Ispanijos Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje, kuriuose matyti tūkstančiai į šią teritoriją besiveržiančių migrantų.

„Negalime leisti niekam atvykti į mūsų (Europos) Sąjungą nesilaikant mūsų taisyklių, – rašė ji socialiniuose tinkluose. – Pavojingos kelionės turi nedelsiant baigtis. Žmonių kontrabandos tinklai turi būti išardyti. O (migrantų) grąžinimas turi būti greitas, kaip leidžia mūsų taisyklės.“

Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareikalavo, kad Marokas „nedelsiant susigrąžintų neteisėtus migrantus“, pastarosiomis dienomis tūkstančiams žmonių kirtus sieną į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje Seutą.

Savo pareiškime F. Merzas nurodė, kad „sveikina Ispanijos ketinimą neįsileisti neteisėtų migrantų į Europos žemyną“, ir pridūrė, jog „tikimės, kad Marokas nedelsiant susigrąžins neteisėtus migrantus“.

Šiame straipsnyje:
Seuta
Ispanija
migrantų antplūdis
Prancūzija

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