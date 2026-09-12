Milijardierius JK partijai „Reform UK“ paaukojo 36 mln. svarų

Tai didžiausia istorijoje pinigų suma paaukota bet kuriai Jungtinės Karalystės partijai.
Pranešama, kad B. Delo neseniai grįžo iš Honkongo į Jungtinę Karalystę ir parėmė „Reform UK“, kad užtikrintų „sąžiningą kovą“ rinkimuose.
Ši suma pagelbės Nigelo Farage'o vadovaujamai partijai po šios vasaros, kai imta aiškintis dėl „Reform UK“ finansų, įskaitant ir tebevykstantį kriminalinį tyrimą dėl įtarimų, kad buvo pažeistos partijų finansavimo taisyklės.
„Man garbė ir esu sujaudintas, kad B. Delo parodė tokį pasitikėjimą partija „Reform“. Benas žino, kad esame vienintelė partija, kuri gali pakeisti padėtį šalyje ir sustabdyti Britanijos nuosmukį“, – pareiškė N. Farage'as.
Kriptovaliutų platformos „BitMEX“ bendraįkūrėjas B. Delo dabar yra didžiausias „Reform UK“ partijos donoras. Anksčiau jis buvo antras po milijardieriaus Christopherio Harborne’o, kuris praėjusių metų rugpjūtį partijai skyrė 9 mln. svarų (10,5 mln. eurų).
2025 m. JAV prezidentas Donaldas Trumpas suteikė malonę B. Delo dėl Bankų slaptumo įstatymo pažeidimo.
Leidinys „The Telegraph“ paskelbė, kad 36 mln. svarų suma reiškia, kad partijai kas mėnesį teks 1 mln. svarų (1,17 mln. eurų) nuo dabar iki vėliausios galimos rinkimų dienos 2029 m. Manoma, kad B. Delo tokią sumą pervedė iš anksto, siekdamas, kad šiai aukai vėliau nebūtų sutrukdyta.
Praėjusią savaitę JK parlamentarai pritarė aukojamų pinigų iš užsienio apribojimui iki 100 tūkst. svarų (apie 116 tūkst. eurų) ir finansavimo per kriptovaliutą sustabdymą. Tačiau tam, kad šis įstatymas įsigaliotų, jį dar turi patvirtinti Lordų Rūmai.
Ministrai teigia, kad šie pokyčiai padės užkirsti kelią užsienio finansavimo įtakai rinkimuose, tačiau partija „Reform UK“ tikina, kad taip neva bandoma apriboti jos finansavimą.
Partija nuolat sulaukia klausimų dėl savo finansų, o tai užgožė jos praėjusią savaitę vykusią metinę konferenciją po slapto tyrimo, kurį parodė „Channel 4 News“.
Policija pradėjo tyrimą po to, kai reportaže buvo parodyta, kaip aukšti „Reform UK“ partijos veikėjai, regis, svarsto, kaip nuslėpti iš užsienio gaunamas aukas.
Partija neigia padariusi kokį nors pažeidimą ir žada visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais.
Parlamento etikos sargai taip pat atlieka tyrimą dėl 5 mln. svarų (5,8 mln. eurų) dovanos, kurią N. Farage'as gavo iš milijardieriaus Ch. Harborne'o.
N. Farage'as tikina nepadaręs jokio nusižengimo, o ši dovana neva nesusijusi su politika.
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