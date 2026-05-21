„Milka“ gudrybė supykdė pirkėjus: teismas kirto gamintojams

Mažesnė šokolado plytelė, ta pati pakuotė ir gerokai didesnė kaina – tokią „Milkos“ gudrybę pastebėjo Vokietijos pirkėjai. Nors gamintojams leidžiama mažinti produkto kiekį dėl augančių išlaidų, vartotojai neturi būti klaidinami.
„Teismas aiškiai pasakė, jog vartotojai šį produktą žino daug metų ir negali suvokti pokyčių tik iš gramų ant pakuotės“, – aiškino Brėmeno žemės teismo atstovas Janas Stegemannas.
„Mondelēz“ šokolado plytelę paplonino vos vienu milimetru, tačiau to pakako, kad iš viso būtų „nurėžta“ 10 gramų produkto. Nors pakuotė liko beveik nepakitusi, Vokietijos teismas nusprendė, kad būtent čia slypi vartotojus klaidinanti gudrybė.
„Ko vartotojai negali pastebėti: štai naujas kiekis, bet jis nurodytas mažyčiu šriftu ir tame fone visai neišsiskiria“, – sakė vartotojų teisių gynėjas Arminas Valetas.
Teismo teigimu, šokolado gamintojas turėjo net keturis mėnesius tam, kad aiškiau informuotų pirkėjus apie sumažėjusį produkto kiekį.
Negana to, „Milka“ šokoladas pabrango dar maždaug 50 euro centų.
Tiesa, tai nėra pavienis atvejis. Prieš porą metų buvo įkliuvęs ir margarino gamintojas, kuris sumažino kiekį nuo 500 iki 400 gramų, pastebimai nepakeitęs pakuotės.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Šokoladą gaminanti bendrovė savo ruožtu teisinosi, jog teismo sprendimą vertina rimtai ir dar gali jį apskųsti.
„Teismo sprendimas, aišku, pasiųs signalą, kad reikalavimų būtina paisyti ir gamintojai privalo aiškiai nurodyti kiekį“, – komentavo J. Stegemannas.
Pirkėjams specialistai pataria parduotuvėse itin atidžiai skaityti kainų etiketes. Gudrybių pasitaiko ne tik tarp gamintojų – prekybos centrai kainas gali nurodyti skirtingai: vienur jos pateikiamos už kilogramą produkto, kitur – tik už 100 gramų.
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