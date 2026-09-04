 Ministras: įtariamasis Vokietijos elektros tinklo sabotažu yra klimato aktyvistas

Ministras: įtariamasis Vokietijos elektros tinklo sabotažu yra klimato aktyvistas

2026-09-04 19:26
BNS inf.

Vokietijos institucijos penktadienį pareiškė manančios, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovi radikalus klimato aktyvistas, ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo.

Alexander'as Dobrindtas
Alexander'as Dobrindtas / Scanpix nuotr.

„Turime manyti, kad tai yra klimato ekstremizmo atvejis“, – sakė vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas).

Pasak pareigūnų, manoma, kad vyras išsiuntė laišką, kuriame prisipažino įvykdęs šiuos veiksmus, o per kratą jo namuose buvo rasta įtariamų sprogstamųjų medžiagų.

Antradienį dėl techninio gedimo pastotėje Bergheime, į vakarus nuo Kelno, sugedo kelios elektros linijos. Vėliau policija tai kvalifikavo kaip tyčinę nusikalstamą veiką.

Diena anksčiau pareigūnai rado savadarbį sprogstamąjį užtaisą prie transformatorinės Turnove-Preilake, Rytų Vokietijoje, netoli Jenšvaldės anglimi kūrenamos jėgainės.

Tyrėjai teigė, kad Bergheimo ir Brandenburgo incidentų sabotažo organizavimo būdai buvo panašūs.

Be to, ketvirtadienį Vakarų Vokietijoje prie elektros pastotės buvo rastas įtartinas įrenginys, pakurstęs naujų nuogąstavimų dėl galimo sabotažo prieš šalies energetikos infrastruktūrą.

Šiame straipsnyje:
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įtariamasis sabotažu
Alexanderas Dobrindtas

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