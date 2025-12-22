Ministras paragino žydus iš Vakarų šalių keltis į Izraelį

„Žydai turi teisę gyventi saugiai visur. Tačiau mes matome ir puikiai suprantame, kas vyksta, be to, turime tam tikrą istorinę patirtį. Šiandien žydai yra persekiojami visame pasaulyje“, – sakė G. Saaras viešoje žvakių uždegimo ceremonijoje, vykusioje paskutinę žydų šventės Hanukos dieną.
„Šiandien aš kviečiu žydus Anglijoje, žydus Prancūzijoje, žydus Australijoje, žydus Kanadoje, žydus Belgijoje: vykite į Izraelio žemę! Grįžkite namo!“ – ceremonijoje, kurioje dalyvavo žydų bendruomenių ir organizacijų lyderiai iš viso pasaulio, kalbėjo G. Saaras.
Nuo tada, kai Gazos Ruože prasidėjo beprecedenčio 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį išprovokuotas karas, Izraelio lyderiai ne kartą pasmerkė antisemitizmo bangą Vakarų šalyse ir apkaltino jų vyriausybes nesugebant jos sustabdyti.
Australijos valdžios institucijos pareiškė, kad gruodžio 14 d. išpuolį per Hanukos šventę šventusius žmones Sidnėjaus Bondžio paplūdimyje įkvėpė džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ ideologija.
Antradienį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino Vakarų valstybių vyriausybes geriau apsaugoti savo žydų tautybės piliečius.
„Reikalauju, kad Vakarų vyriausybės imtųsi būtinų priemonių kovai su antisemitizmu ir užtikrintų reikiamą viso pasaulio žydų bendruomenių saugumą ir apsaugą“, – vaizdo įraše sakė B. Netanjahu.
Spalio mėnesį, po išpuolio prie Mančesterio sinagogos per Jom Kipūrą – švenčiausią dieną žydų kalendoriuje, kurio metu žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, – G. Saaras apkaltino britų valdžios institucijas, kad jos nesiėmė veiksmų sustabdyti „toksinę antisemitizmo bangą“.
Pagal 1950 m. Izraelio „Grįžimo įstatymą“ bet kuris pasaulyje gyvenantis žydas turi teisę apsigyventi Izraelyje (hebrajų kalba šis procesas vadinamas „aliyah“ – pakilimas) ir įgyti Izraelio pilietybę. Šis įstatymas taip pat taikomas asmenims, turintiems bent vieną žydų kilmės senelį.
