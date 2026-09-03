Ministras: vasaros sausra įstūmė Vokietijos žemės ūkį į didžiulę krizę

Pristatydama ataskaitą, ministerija nurodė, kad grūdų derlius turėtų siekti apie 37 mln. tonų – tai daugiau nei 2 proc. mažiau už pastarųjų penkerių metų vidurkį.
Sausra ypač smarkiai pakenkė kukurūzų ir cukrinių runkelių pasėliams – abiejų kultūrų derlius, palyginti su tuo pačiu vidurkiu, turėtų sumažėti 16 procentų.
Šią vasarą kaitra ir sausra alino didžiąją dalį Europos. Dėl šių oro sąlygų padidėjo mirtingumas, daugelyje šalių kilo didžiuliai miškų gaisrai ir buvo pakenkta daugeliui pasėlių.
„Kalbame ne tik apie tonas ar hektarus“, bet ir apie „šiandienę mūsų ūkių būklę“, pareiškė ministras Aloisas Raineris, paminėjęs dideles gamybos sąnaudas, kurias dar labiau didina dabartinės kuro kainos.
Vyriausybei siekiant paremti sektorių, ministras paskelbė, kad valstybės paskolų programos ūkininkams apimtis didinama 300 mln. eurų iki 500 mln. eurų.
A. Raineris pridūrė, kad taip pat derasi su Finansų ministerija dėl atskiros paramos schemos ūkininkams.
„Kyla pavojus pačiam Vokietijos apsirūpinimo maistu saugumui“, – pabrėžė jis.
Naujausi komentarai