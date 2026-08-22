Mirė buvęs Estijos premjeras Siimas Kallas

Užuojautą socialiniame tinkle „X“ išreiškė ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
S. Kallas gimė 1948 metų spalio 2 dieną. Jis buvo Estijos politikas, 2002–2003 metais ėjęs Estijos ministro pirmininko pareigas, o 2004–2014 metais dirbęs Europos Komisijos (EK) viceprezidentu.
Baigęs Tartu valstybinį universitetą ir įgijęs finansų bei kredito specialybę, S. Kallas įstojo į Sovietų Sąjungos komunistų partiją (SSKP). 1975 metais jis pradėjo dirbti Estijos TSR finansų ministerijos specialistu.
Palikęs valstybės tarnybą, 1986–1989 metais jis dirbo laikraščio „Rahva Hääl“ redaktoriaus pavaduotoju, o iki 1991 metų vadovavo Estijos profesinių sąjungų centrinei tarybai. 1987 metų rugsėjį kartu su Tiitu Made (Titu Made), Edgaru Savisaaru (Edgaru Savisaru) ir Mikku Titma (Miku Titma) jis paskelbė pasiūlymą, kuriuo buvo siekiama Estijos TSR ekonominio savarankiškumo Sovietų Sąjungos sudėtyje.
Atkūrus Estijos nepriklausomybę, 1991–1995 metais S. Kallas ėjo Estijos banko prezidento pareigas. Jis prižiūrėjo kronos įvedimą bei 1992 metų pinigų reformos parengimą.
1994 metais S. Kallas prisijungė prie Reformų partijos, o kitų metų lapkritį tapo užsienio reikalų ministru ir šiose pareigose dirbo iki 1996 metų lapkričio. Po Reformų partijos pergalės 1999 metų parlamento rinkimuose jis tapo finansų ministru antrojoje Marto Laaro (Marto Laro) vyriausybėje.
Pasibaigus kadencijai, S. Kallas dirbo 10-ojo Estijos parlamento nariu, kol 2004 metais tapo EK nariu, o tų pačių metų lapkritį – jos viceprezidentu. 2010–2014 metais jis taip pat ėjo EK transporto komisaro pareigas.
S. Kallas buvo perrinktas į parlamentą per 2019 metų rinkimus. Nuo 2019 metų balandžio 4 dienos iki 2021 metų vasario 8 dienos jis dirbo antruoju parlamento vicepirmininku.
Jis taip pat dalyvavo 2023 metų parlamento rinkimuose, kuriuose Taline surinko 7 393 balsus ir buvo išrinktas.
2024 metų rugsėjo 7 dieną S. Kallas paskelbė apie pasitraukimą iš politikos ir atsistatydinimą iš parlamento. Vis dėlto jis dalyvavo 2025 metų savivaldybių rinkimuose Viimsi savivaldybėje, tačiau surinkęs 113 balsų išrinktas nebuvo.
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