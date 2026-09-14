 Mirus tėvui, JK premjeras Andy Burnhamas atšaukia suplanuotus susitikimus

Mirus tėvui, JK premjeras Andy Burnhamas atšaukia suplanuotus susitikimus

2026-09-14 22:48
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Andy Burnhamas (Endis Bernamas) dėl savo tėvo mirties atšaukė pirmadienį ir antradienį suplanuotus susitikimus, pranešė jo biuras Dauningo gatvėje.

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Andy Burnhamas
Andy Burnhamas / Scanpix nuotr.

A. Burnhamas interviu yra sakęs, kad jo tėvas Roy (Rojus) sirgo Alzheimerio liga ir gyveno globos namuose.

Žadėdamas reformuoti socialinės globos sistemą, jis rėmėsi savo šeimos patirtimi.

Liepos mėnesį pradėjęs eiti pareigas, A. Burnhamas dienraščiui „The Times“ sakė, kad jo tėvas, buvęs telekomunikacijų inžinierius, kuris buvo įpusėjęs devintą dešimtį metų, nežinojo, kad jo sūnus yra ministras pirmininkas, ir tai jam kėlė liūdesį.

Laidos vedėjai Elizabeth Day (Elizabet Dei) jis pasakojo, kad tėvas negalėjo atvykti kartu su jo motina pažiūrėti, kaip jis įžengia į Dauningo gatvės 10-ąjį namą, tačiau globos namų darbuotojai parodė senjorui A. Burnhamą per televiziją ir pamanė, kad tėvas jį atpažino.

 

 

 

 

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