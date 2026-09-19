Miunchene prasideda kasmetinis alaus festivalis „Oktoberfest“

Naujasis Miuncheno meras Dominikas Krause iš Žaliųjų partijos 191-ąjį festivalį vidurdienį turėtų atidaryti Terezės pievoje („Theresienwiese“). Jis pramuš pirmąją alaus statinę su tradiciniu šūksniu „O‘zapft is!“ – bavariška fraze, reiškiančia „Pramušta!“.
Dėmesio sulauks ir tai, kiek plaktuko smūgių 36-erių D. Krausei prireiks statinei atkimšti per pirmąjį jo, kaip mero, „Oktoberfestą“. „Tikslas – du ar trys“, – sakė jis.
Laikydamasis tradicijos, D. Krause pirmąjį litrą alaus įteiks Bavarijos ministrui pirmininkui Markusui Söderiui iš konservatyvios Krikščionių socialinės sąjungos (CSU), nepaisant to, kad tarp M. Söderio ir žaliųjų dažnai kyla politinių nesutarimų. Tai bus pirmas kartas, kai M. Söderis festivalio atidarymo alų gaus iš žaliųjų mero rankų.
Tuo pat metu patrankų šūviai paskelbs oficialią festivalio pradžią. Tik tada festivalio palapinėse bus galima pradėti pilstyti alų.
Šešiolika dienų – iki spalio 4-osios – lankytojų lauks festivalio alaus palapinės, atrakcionai, tradicinis bavariškas maistas ir gyva muzika. Daugelis vilkės tradicinius dirndlius (tautinius drabužius) ir odines kelnes.
Festivalio atidarymo dieną prognozuojamas puikus oras – giedras dangus ir iki 24 laipsnių šilumos.
„Oktoberfestas“, vietos gyventojų vadinamas „Wiesn“, laikomas didžiausiu pasaulyje alaus festivaliu.
Alaus kainos artėja prie 16 eurų
Alus festivalyje šiemet vėl pabrango – standartinis litro talpos bokalas kainuoja nuo 14,80 iki 15,90 euro.
Vidutinė kaina, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 2,38 proc. – iki 15,61 euro.
Norintys sutaupyti lankytojai festivalio teritorijoje gali nemokamai atsigerti iš geriamojo vandens fontanėlių.
Nors „Oktoberfest“ alaus kaina kasmet tampa diskusijų objektu, festivalio smuklininkų atstovas Peteris Inselkammeris teigė, kad, vertinant tarptautiniu mastu, alus tebėra palyginti nebrangus. Jis pateikė didelės bavariško stiliaus aludės Las Vegase pavyzdį – ten litras alaus kainuoja 24 JAV dolerius.
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