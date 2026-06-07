 Miuncheno oro uoste dėl dūmų kvapo dispečerių bokšte sustabdyti skrydžiai

Miuncheno oro uoste dėl dūmų kvapo dispečerių bokšte sustabdyti skrydžiai

2026-06-07 23:25
BNS inf.

Sekmadienio vakarą Miuncheno oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai, darbuotojams pranešus apie dūmų kvapą dispečerių bokšte, naujienų agentūrai AFP patvirtino oro uosto atstovas.

<span>Miuncheno oro uoste dėl dūmų kvapo dispečerių bokšte sustabdyti skrydžiai</span>
Miuncheno oro uoste dėl dūmų kvapo dispečerių bokšte sustabdyti skrydžiai / Scanpix nuotr.

Saugumo sumetimais bokštas buvo evakuotas, o orlaivių kilimas ir tūpimas sustabdyti nuo 20.33 val. vietos (21.33 val. Lietuvos) laiku, nurodė atstovas.

Darbuotojai pranešė apie „intensyvų kvapą“, tačiau atvykę ugniagesiai bokšte nerado nei gaisro, nei dūmų, o pareigūnai tiria kvapo atsiradimo priežastį, pridūrė atstovas.

Miuncheno oro uostas yra antras pagal aktyvumą Vokietijoje po Frankfurto.

Kol kas neaišku, kada oro eismas bus atnaujintas.

Vietos ugniagesių komanda ir už oro uostą atsakinga policija kol kas neatsakė į AFP užklausas.

Šiame straipsnyje:
dūmų kvapas
Miuncheno oro uostas
sustabdyti skrydžiai

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