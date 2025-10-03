 Miuncheno oro uosto teritorijoje pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai

Miuncheno oro uosto teritorijoje pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai

2025-10-03 07:04
BNSinf.

Miuncheno oro uostas Vokietijoje sustabdė skrydžius po to, kai buvo pastebėti keli dronai, penktadienį anksti ryte naujienų agentūrai AFP pranešė policijos atstovas.

Oro uosto pareiškime teigiama, kad ketvirtadienio vakarą buvo atšaukta 17 skrydžių iš Miuncheno, dėl to nukentėjo beveik 3 tūkst. keleivių, o 15 turėjusių nusileisti skrydžių buvo nukreipti į kitus miestus, įskaitant Štutgartą, Niurnbergą, Vieną ir Frankfurtą.

Miunchene keleiviams, kurių skrydžiai paveikti, „buvo paruošti gultai, parūpinta antklodžių, gėrimų ir užkandžių“, – priduriama pranešime.

Oro uostas nenurodė, kada skrydžiai bus atnaujinti.

Keli žmonės pastebėjo dronus aplink oro uostą ketvirtadienį apie 21 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po valandos – dar kartą, todėl valandai buvo uždaryti abu pakilimo ir nusileidimo takai, AFP sakė policijos atstovas spaudai.

Vokietijos institucijos pradėjo paiešką, siekdamos nustatyti dronų kilmę.

Buvo pasitelkti policijos sraigtasparniai, tačiau „informacijos apie dronų tipą ir skaičių nėra“, sakė atstovas spaudai.

Incidentas įvyko prieš paskutinį Vokietijos festivalio „Oktoberfest“ savaitgalį, kai į Miuncheną kasdien atvyksta šimtai tūkstančių žmonių.

Kasmetinis festivalis jau buvo uždarytas pusdieniui trečiadienį, gavus grasinimą susprogdinti bombą.

Vokietija susirūpinusi dėl dronų keliamos grėsmės po to, kai dėl jų pastebėjimo kitose Europos šalyse buvo uždaryti Kopenhagos, Oslo ir Varšuvos oro uostai.

Lenkija ir Danija užsimena, kad dėl incidentų kalta Rusija.

