2025-11-24 10:08
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody's Investors Service“ pagerino Italijos skolinių įsipareigojimų patikimo vertinimą nuo Baa3 iki Baa2, suteikė reitingui stabilią perspektyvą, motyvuodama „nuosekliu politiniu ir politikos stabilumu“.

„Moody's“ pakėlė Italijos reitingą iki Baa2 / Scanpix nuotr.

Sprendimas priimtas po to, kai trečios pagal dydį euro zonos ekonomikos kredito reitingus anksčiau šiais metais padidino kitos dvi tarptautinės agentūros – „Fitch Ratings“ ir „S&P Global“.

„Italija daro didelę pažangą siekdama Nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano etapų ir tikslų, stabilumas didina ekonominių ir fiskalinių reformų bei investicijų veiksmingumą“, – teigiama „Moody's“ pranešime.

„Dėl to tikimės, kad didelė Italijos valstybės skolos našta nuo 2027-ųjų palaipsniui mažės“, – pažymėjo agentūra.

Komentuodama perspektyvą „Moody's“ nurodė, jog reformos, skirtos didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir geresnę verslo aplinką, turėtų padėti šalies ekonominei plėtrai.

