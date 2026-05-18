Nafta brangsta, Azijos biržų indeksai smunka

Vašingtonas ir Teheranas balandžio mėnesį susitarė dėl paliaubų, tačiau derybos dėl konflikto užbaigimo yra sustojusios, o regione tęsiasi pavieniai išpuoliai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbė naują įspėjimą Iranui ir pareiškė, kad šalis turi greitai siekti taikos susitarimo, kitaip „iš jų nieko neliks“.
Karas lėmė faktinę Hormuzo sąsiaurio, per kurį taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulinio naftos eksporto, blokadą.
Sąsiauris „išlieka iš esmės uždarytas – dabar jau beveik vienuolika savaičių – po to, kai Pekine vykęs D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas baigėsi be proveržio dėl šio vandens kelio atidarymo“, pirmadienį sakė MUFG atstovas Michaelas Wanas.
Tokijo vertybinių popierių biržos indeksas pirmadienį smuktelėjo 1 proc., o Honkongo – 1,4 proc. Tuo metu Šanchajaus biržos indeksas stabilizavosi. Sidnėjaus, Bankoko, Taipėjaus, Singapūro ir Velingtono biržų indeksai taip pat smuko, o Džakartos biržos indeksas krito 2,7 proc.
Tuo metu Seulo biržos indeksas, kuris pastarosiomis dienomis pasiekė naujas rekordines aukštumas dėl dirbtinio intelekto sukelto bumo, ūgtelėjo 1,2 proc.
Analitikai sako, kad vėliau pirmadienį investuotojai stebės Paryžiuje prasidėsiantį Didžiojo septyneto (G7) finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikimą.
Vėliau investuotojų akys bus nukreiptos į JAV, kur trečiadienį laukiama lustų milžinės „Nvidia“ ketvirtinių rezultatų, nes technologijų sektoriaus investuotojai abejoja, ar didžiulės išlaidos dirbtinio intelekto duomenų centrams yra pateisinamos potencialia grąža.
„Brent“ naftos kaina pirmadienį pakilo 2,1 proc. iki 111,52 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 2,5 proc. iki 108,00 JAV dolerio už barelį.
