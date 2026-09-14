Naftos kaina vėl artėja prie 110 dolerių

Šiaurės jūros „Brent“ rūšies naftos lapkričio ateities sandorių kaina pirmadienio rytą pakilo beveik 3 proc. – iki 107,60 JAV dolerio už barelį – ir vėl artėjo prie 110 JAV dolerių atžymos.
Penktadienį, paskutinę praėjusios savaitės prekybos dieną, „Brent“ nafta buvo šiek tiek atpigusi po spartaus kainos augimo ankstesnėmis dienomis.
Sekmadienį Omanas paskelbė, kad Irano ir kelių Persijos įlankos šalių derybos dėl ginčijamo Hormuzo sąsiaurio buvo atidėtos. Omano užsienio reikalų ministras Badras al-Busaidi teigė, kad susitikimas atidėtas „siekiant bendro sutarimo“.
Konfliktas Artimuosiuose Rytuose daro didžiulį spaudimą didžiausiai pasaulyje naftos eksportuotojai Saudo Arabijai. Iranui užblokavus Hormuzo sąsiaurį, o Jemeno husių sukilėliams keliant vis didesnę grėsmę Bab al Mandebo sąsiauriui, po dronų atakų karalystei taip pat teko uždaryti svarbų naftotiekį.
Tolesnis Saudo Arabijos eksporto mažėjimas naftos kainas gali išauginti dar labiau.
Rytų–Vakarų naftotiekis, kuriuo galima transportuoti didelius naftos kiekius iš Persijos įlankos į Raudonąją jūrą aplenkiant Hormuzo sąsiaurį, po atakų prieš jį Rijado ir Medinos regionuose buvo uždarytas atsargumo sumetimais.
Nuo metų pradžios „Brent“ nafta pabrango beveik 80 proc., tačiau jos kaina tebėra mažesnė už balandžio pabaigoje pasiektą aukščiausią lygį, kai barelis kainavo kiek daugiau nei 126 JAV dolerius.
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