Naftos kainos neranda vieningos krypties

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte smuktelėjo 0,04 proc. iki 95,48 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina paaugo 0,28 proc. iki 91,55 JAV dolerio už barelį.
Prekybos salėse šios savaitės pradžioje kilo sujudimas, kai JAV smūgiai Islamo Respublikos taikiniams Hormuzo sąsiauryje išprovokavo abipusius atsakomuosius veiksmus ir pakurstė net 10 proc. naftos kainų šuolį.
Visgi vėliau panika šiek tiek atslūgo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad naujausia bombardavimo kampanija prieš Iraną bus trumpalaikė.
Trečiadienį paklaustas, kiek gali trukti ši bombardavimo kampanija, jis žurnalistams atsakė: „Nemanau, kad pernelyg ilgai.“
Tuo metu televizija CNN, remdamasi JAV pareigūnų žodžiais, anksčiau šią savaitę pranešė, kad kariuomenė per sąsiaurį palydėjo 40 prekybinių laivų, pakrautų 18 mln. barelių naftos – tai didžiausias skaičius nuo karo pradžios.
Naujausi komentarai