Naftos kainos patraukė aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte pakilo 1,5 proc. iki 101,56 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 1,2 proc. iki 95,93 JAV dolerio už barelį.
Per ankstesnes tris dienas, kai rinkose vyravo optimizmas, jog 10 savaičių besitęsiantis konfliktas netrukus bus baigtas, „juodojo aukso“ kainos krito maždaug 10 procentų.
Tačiau ketvirtadienio vakare nuotaikos pakito, pasklidus žiniai apie Irano atakas prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė savo ruožtu pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą.
JAV centrinė vadovybė (CENTCOM) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Irano pajėgos į tris JAV karo laivus paleido „daugybę raketų, dronų ir mažų laivų“, tačiau į nė vieną nebuvo pataikyta, ir kad ji „neutralizavo atskriejančias grėsmes ir nusitaikė į atsakingus Irano karinius objektus“.
„CENTCOM nesiekia eskalacijos, bet išlieka pasirengusi ginti amerikiečių pajėgas“, – teigiama pranešime.
Savo ruožtu Irano centrinė karinė vadovybė apkaltino JAV pažeidus paliaubas užpuolus naftos tanklaivį ir dar vieną laivą, teigdama, kad Teherano pajėgos „nedelsdamos ir atsakydamos užpuolė JAV karinius laivus“.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, o Irano ketvirtadienio ataką pavadino „smulkmena“.
Vašingtone paklaustas, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Taip, galioja. Šiandien jie su mumis pažaidė. Mes juos nupūtėme. Jie pažaidė. Aš tai vadinu pažaidimu.“
D. Trumpas dar dieną prieš tai pakurstė viltis dėl susitarimo, sakydamas, kad jis gali būti arti, nors ir vėl pagrasino grįžti prie bombardavimo, jei Teheranas atsisakys nusileisti.
