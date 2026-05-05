Naftos kainos po pirmadienio vakaro šuolio patraukė žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte smuko 0,9 proc. iki 113,14 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 1,8 proc. iki 104,47 JAV dolerio už barelį.
Pirmadienio vakare naftos kainos smarkiai pakilo – vien „Brent“ kaina pašoko beveik 6 proc., – JAV admirolui paskelbus, kad JAV pajėgos nuskandino šešis nedidelius Irano laivus.
Iranas neigė, kad kokie nors jo laivai būtų nuskandinti, o anksčiau paleido įspėjamuosius šūvius į JAV karo laivus.
Šis apsikeitimas ugnimi įvyko po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė apie misiją, pavadintą „Project Freedom“ („Projektas Laisvė“) ir skirtą neutralaus statuso šalių laivų išlydėjimui iš Persijos įlankos. JAV prezidentas tai pavadino humanitarine pagalba įstrigusioms įguloms.
Televizijos „Fox News“ vėliau cituotas JAV lyderis įspėjo, kad Iranas bus „nušluotas nuo žemės paviršiaus“, jei užpuls JAV laivus.
Tai įvyko po to, kai JAE pranešė, kad buvo smogta energetikos objektui Fudžeiros emyrate, o JAE gynybos ministerija paskelbė, kad iš Irano buvo paleistos keturios sparnuotosios raketos, iš kurių trys buvo sėkmingai numuštos, o dar viena nukrito į jūrą.
Irano aukšto rango karinis pareigūnas nepaneigė smūgių, tačiau pabrėžė, jog „tai, kas įvyko, buvo JAV kariuomenės avantiūrizmo siekiant sukurti koridorių laivams neteisėtai praplaukti“ per Hormuzo sąsiaurį, „pasekmė“, pranešė valstybinė televizija.
Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pareiškė, jog šie susirėmimai parodė, kad „politinei krizei nėra karinio sprendimo“, ir pabrėžė Pakistano pastangas toliau tarpininkauti.
„JAV jau parodė savo pasiryžimą užtikrinti praplaukimą, sėkmingai nukreipdamos laivus per ginčytinus vandenis“, – sakė Stephenas Innesas (Stivenas Inesas) iš turto valdymo bendrovės „SPI Asset Management“.
„Tačiau Teherano reakcija buvo lygiai tokia pat aiški, signalizuodama, kad bet koks priartėjimas prie jo strateginio perimetro bus sutiktas jėga, o tai padidina įtampą iki lygio, kuris labiau primena ne rizikingą žaidimą, o asimetrinę spaudimo kampaniją“, – pridūrė jis.
