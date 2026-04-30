Naftos kainos šoktelėjo iki ketverių metų aukštumų

Prekybos Azijoje metu „Brent“ naftos kaina pakilo net 7,1 proc. iki 126,41 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 3,4 proc. iki 110,31 JAV dolerio. Vėliau abiejų naftos rūšių kainos šiek tiek sumažėjo.
Dviem neįvardintais šaltiniais besiremiantis naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad D. Trumpas susitiks su JAV centrinės vadavietės (CENTCOM) vadu admirolu Bradu Cooperiu.
„Axios“ pranešė, kad šis prezidento numatomas informavimas rodo, jog D. Trumpas rimtai svarsto galimybę atnaujinti didelio masto karines operacijas, kad išspręstų į aklavietę įstrigusių derybų klausimą arba suduotų paskutinį smūgį prieš užbaigiant karą.
Pranešime taip pat teigiama, kad CENTCOM parengė planą dėl „trumpų ir galingų“ smūgių Iranui – greičiausiai įskaitant infrastruktūros objektus.
Naftos kainos smuktelėjo, o akcijos atpigo dar ir dėl to, kad D. Trumpas įspėjo, kad JAV vykdoma Irano uostų blokada gali trukti mėnesius, nes taikos derybos tebėra įstrigusios.
Nors Teheranas šią savaitę pateikė naują pasiūlymą dėl svarbaus Hormuzo sąsiaurio atidarymo, JAV prezidentas, kaip pranešama, nemano, kad derybos vyksta sąžiningai.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kad jis nurodė nacionalinio saugumo pareigūnams pasirengti ilgai trunkančiai blokadai siekiant priversti Islamo Respubliką atsisakyti savo branduolinės programos.
Vienas savo tapatybės nenoręs atskleisti Baltųjų rūmų pareigūnas teigė, kad antradienį vykusio susitikimo su naftos bendrovių vadovais metu prezidentas aptarė pastangas „palengvinti padėtį pasaulio naftos rinkose ir veiksmus, kurių galėtume imtis, kad prireikus tęstume dabartinę blokadą kelis mėnesius ir sumažintume poveikį JAV vartotojams“.
„Blokada yra šiek tiek veiksmingesnė nei bombardavimas. Jie dūsta kaip prisikimšusi kiaulė. Ir jiems bus dar blogiau. Jie negali turėti branduolinio ginklo“, – portalui „Axios“ sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad karinės jūrų operacijos nesibaigs, kol jis nesudarys susitarimo su Teheranu dėl jo branduolinės programos.
Akcijų rinkos ketvirtadienį patyrė nuostolių. Pagrindiniai indeksai mažėjo Tokijuje, Honkonge, Mumbajuje, Sidnėjuje, Seule, Bankoke, Maniloje ir Džakartoje. Tuo metu Šanchajuje, Singapūre, Velingtone ir Taipėjuje buvo užfiksuotas augimas.
JAV doleris, laikomas saugia investicija krizės metu, pabrango kitų valiutų atžvilgiu.
