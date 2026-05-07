Naftos kainos stabilizavosi

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte ūgtelėjo 0,1 proc. iki 101,32 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina nepakito ir sudarė 95,08 JAV dolerio už barelį.
Per ankstesnes dvi dienas naftos kainos krito maždaug 10 procentų.
Optimizmą ypač pakurstė JAV naujienų portalo „Axios“ trečiadienio pranešimas apie tai, jog Vašingtonas mano, kad yra arti susitarimo su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir karo užbaigimo.
Pasak „Axios“, abi pusės artėja prie susitarimo dėl „vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus“.
Portalo duomenimis, pagal šį susitarimą Iranas įsipareigotų laikytis branduolinio sodrinimo moratoriumo, o Jungtinės Valstijos sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų.
„Kol kas dar nieko nesutarta, tačiau šaltiniai teigia, kad nuo karo pradžios šalys dar niekada nebuvo taip arti susitarimo“, – teigia „Axios“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad JAV stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormuzo sąsiaurį.
Šis investuotojų palankiai įvertintas sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu.
Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, D. Trumpas teigė, kad siekiant susitarimo su Teheranu „padaryta didelė pažanga“. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija „bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar Susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas“.
