NATO pademonstravo elektroninius raumenis

Išskirtiniai manevrai
Apie keistus karinių orlaivių skrydžius netoli Kaliningrado srities šią savaitę pranešė atviro kodo žvalgybos bendruomenė, aviacijos entuziastai.
Specializuoto portalo „Strefa Obrony“ ekspertas Dawidas Kamizela pastebėjo, kad, profesionaliai stebint NATO aviacijos pratybas, ilgainiui išryškėja tam tikri veikimo modeliai, tačiau šįkart buvo kitaip.
Specializuotas Italijos portalas „Itamilradar“ detaliai aprašė tris paeiliui intensyvios veiklos dienas.
Rugpjūčio 18 d. virš Rytų Lenkijos ir Baltijos jūros, netoli Kaliningrado, buvo sutelkta neįprastai didelė ir įvairialypė oro pajėgų grupė: JAV ir Norvegijos naikintuvai, NATO žvalgybos ir vadavietės lėktuvas AWACS E-3A, JAV elektroninės kovos lėktuvas EA-37B „Compass Call“ ir elektroninės žvalgybos lėktuvas „Bombardier ARTEMIS“, Lenkijos sausumos pajėgos ir keli aprūpinimo orlaiviai.
Pratybų zonos užnugaryje buvo išdėstyti degalų papildymo lėktuvai, AWACS E-3A koordinavo veiksmus iš formacijos vidurio, o elektroninės kovos ir žvalgybos platformos EA-37B ir ARTEMIS buvo priartėjusios prie eksklavo sienos.
Rugpjūčio 19 d. pastebėta, kad EA-37B pakilo iš Sudos įlankos Kretoje, nuskrido į Povidzo bazę Lenkijoje, o pakilęs iš ten apie dvi valandas suko ratus virš Šiaurės Lenkijos, į vakarus nuo Kaliningrado srities. Paskui orlaivis grįžo į Kretą.
Vertindamas rugpjūčio 20 d. skrydžius, „Itamilradar“ padarė išvadą, kad antradienio operacija „nebuvo pavienis atvejis“. Ketvirtadienį buvo pastebėtas ir Vokietijos karinio jūrų laivyno žvalgybinis lėktuvas P-8A „Poseidon“, du NATO E-3A AWACS lėktuvai, amerikiečių EA-37B ir keli degalų papildymo lėktuvai.
„Itamilradar“ daro prielaidą: nors ši veikla ir nereiškia, kad NATO rengia konkrečią operaciją, sukuriama infrastruktūra, reikalinga kur kas sudėtingesnėms misijoms nei paprastas treniruočių skrydis.
Išskirtinis lėktuvas
Stebėti virš Lenkijos skraidančius tokius lėktuvus pavieniui ar mažiau jų nei pastarąją savaitę, anot D. Kamizelos, – įprasta. Neįprasta šią operaciją pavertė EA-37B „Compass Call“ ir tai, kad didelei oro operacijai būtini elementai virš Lenkijos pasirodė vienu metu.
Tokie strategiškai svarbūs lėktuvai niekada nesiunčiami vieni – paprastai juos pridengia mažesni koviniai orlaiviai. Neoficialiai skaičiuojama, kad tarp didesnių lėktuvų danguje galėjo būti nuo 20 iki 30 ir daugiau transponderius išjungusių kovinių lėktuvų. Jei tai tiesa, pasak „Gazeta Wyborcza“, tai didžiausias arba vienas didžiausių tokio pobūdžio įvykių virš Lenkijos apskritai.
Amerikiečių karinės žiniasklaidos portalas „The War Zone“ pabrėžė, kad EA-37B „Compass Call II“ pirmą kartą pasirodė prie Kaliningrado eksklavo. Atviro kodo skrydžių sekimo priemonės rodė, kad antradienį jis Lenkijos oro erdvėje prie Kaliningrado skraidė ratais beveik dvi valandas.
EA-37B „Compass Call II“ – naujausias elektroninės kovos lėktuvas.
Tai modifikuotas „Gulfstream G550“ klasės orlaivis su integruota ankstyvojo perspėjimo sistema. Jame įrengtos galingos aktyviosios elektroninio skenavimo antenų gardelės, skirtos nuotolinei radarų ir ryšio sistemų trikdymo paramai. Papildomai lėktuvas atlieka ir žvalgybos funkciją – gali aptikti, sekti ir nustatyti įvairių elektromagnetinių spinduolių geografinę padėtį.
Pirmasis toks lėktuvas JAV oro pajėgoms perduotas 2024 m. Anot „Defence Express“, šiuo metu amerikiečiai jų turi penkis. Viešai teigiama apie planus turėti dešimt tokių orlaivių, kurie pakeistų senstantį EC-130H „Compass Call“ turboreaktyvinį parką. Į pirmąją kovinę misiją naujieji orlaiviai pakilo šių metų balandį vykdant operaciją „Epic Fury“ prieš Iraną.
Dvi versijos
Socialinio tinklo „X“ vartotojams „OSINTdefender“, „Coffee Report“, nuolat stebintiems Aljanso aviacijos veiklą, manevrus prie Kaliningrado srities NATO atstovai komentavo santūriai. Tai esą buvę gynybinių gebėjimų tobulinimo veiksmai.
Lenkijos gynybos ministerija portalui Defense24.pl neigė, kad manevrai susiję su Rusijos oro pajėgų veikla. Tai esą buvęs gebėjimo greitai reaguoti demonstravimas, susijęs su vykdomomis operacijomis „Eastern Sentry“ (saugo rytinį flangą) ir „Baltic Sentry“ (saugo Baltijos jūros povandeninę infrastruktūrą).
Tiesa, anot „Gazeta Wyborcza“, paprastai spaudos tarnybos, iš anksto žinodamos apie pratybas, platina standartinius pranešimus. Šįkart to nebuvo – nepranešta apie planuojamą veiklą, o įvykio mastas tikrai nebuvo įprastas, nors oficialiai tvirtinta priešingai.
D. Kamizela svarstė du galimus scenarijus: tai reakcija į, pvz., numatomą didesnę Rusijos dronų ar sparnuotųjų raketų ataką arba puolamųjų veiksmų prieš Kaliningrado sritį repeticija.
Norėta parodyti: mes jus stebime. Jei kils problemų, pirmiausia išjungsime šviesą Kaliningrade.
„Norėta parodyti: mes jus stebime. Jei kils problemų, pirmiausia išjungsime šviesą Kaliningrade“, – „Stern“ sakė „European Policy Center“ vyresnysis patarėjas Christianas Möllingas. Jo versija – NATO savo žvalgybos gebėjimus pademonstravo reaguodama į kažkokius Rusijos veiksmus.
Konflikto tarp NATO ir Rusijos atveju Kaliningrado sritis nuo pirmų akimirkų neabejotinai būtų vienas prioritetinių sąjunginės aviacijos taikinių. Nuo 2018 m. eksklave yra dislokuotos raketos „Iskander“, galinčios nešti branduolines galvutes, o nuo 2022 m. – ir hipergarsinėmis raketomis ginkluoti naikintuvai, Rusijos duomenimis, galintys pasiekti taikinius iki 2 000 km atstumu.
Kariniai ekspertai ir NATO atstovai ne kartą pabrėžė, kad konflikto su Rusija atveju Kaliningrado sritis kristų pirmiausia. Buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas leitenantas Benas Hodgesas ne kartą pabrėžė, kad „Kaliningradas būtų neutralizuotas per pirmąsias 24 valandas“.
Lenkų žiniasklaida pastebi: nepaisant Donaldo Trumpo administracijos kalbų apie nenorą aktyviai remti europiečius, būtent amerikiečių lėktuvai aktyviai dalyvavo operacijoje prie Kaliningrado ir, kaip teigė TWZ kalbintas NATO atstovas, patys jai vadovavo. Tai, „Gazeta Wyborcza“ vertinimu, rodo, kad, nepaisant visos retorikos, JAV kariuomenė realiai toliau treniruojasi atlikti rimtus veiksmus šioje teritorijoje ir aktyviai siunčia svarų strateginį signalą Rusijai.
Sustiprinta Norvegijos gynyba
Anot „Gazeta Wyborcza“, padidėjusi NATO aviacijos veikla antradienį neapsiribojo vien Lenkija – panašios grupės veikė ir toliau į šiaurę, virš Norvegijos jūros, iki pat Rusijos Kolos pusiasalio ir Rusijos laivyno bazės Murmanske rajone.
Ten skridęs P-8 „Poseidon“, žvalgybinis RC-135 ir tanklaiviai, tikriausiai remiantys stebėjimo priemonėms nematomus kovinius lėktuvus, – tačiau šis įvykis, dienraščio teigimu, buvo mažesnio masto nei virš Lenkijos.
Be to, ketvirtadienį Norvegija papildomai sustiprino Finmarko brigadą, dislokuotą prie Rusijos sienos Arktyje, artilerijos batalionu, priešlėktuvine baterija ir ryšių kuopa. Kaip „Reuters“ sakė brigados vadas Johnas Olavas Fuglemas, tai „visiškai kitas ugnies galios lygis, nei buvo iki šiol“.
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