NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasymą Europoje

Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad JAV jau perkėlė B61-12 tipo bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietos esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalys, kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva.
Planai visų pirma apima vadinamuosius nestrateginius branduolinius ginklus. Jie skirti naudoti, pavyzdžiui, prieš priešo pajėgas, aerodromus, uostus, vadavietes ir kitą karinę infrastruktūrą. Lyginant su strateginiais branduoliniais ginklais, jų sprogstamoji galia dažnai yra mažesnė. Jų nešėjai dažniausiai yra naikintuvai, trumpesnio nuotolio raketos ar sparnuotosios raketos.
Branduolinių ekspertų vertinimu, pastaruoju metu šešiose karinių oro pajėgų bazėse Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Turkijos buvo tik apie 100 bombų B61-12.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte per pokalbį su „dpa“ neatmetė galimybės, kad ateityje Europoje bus dislokuota daugiau JAV branduolinių ginklų. Tačiau konfidencialumo sumetimais jis nenorėjo detaliau kalbėti apie vykstančius planavimus ir konsultacijas. Aljansas nuolat vertina, kokie pajėgumai reikalingi ir kaip turi atrodyti branduolinio atgrasymo priemonių visuma, sakė M. Rutte mėnesio viduryje duotame interviu.
„Ten, kur reikės atlikti korekcijas, darysime tai, – pabrėžė NATO vadovas. – Turime užtikrinti, kad mūsų niekas negalėtų pulti branduoliniais ginklais mums negebant į tai atsakyti“.
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