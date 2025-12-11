 NATO vadovas: kitas Rusijos taikinys esame mes

NATO vadovas: kitas Rusijos taikinys esame mes

2025-12-11 15:44
Marius Jakštas (ELTA)

NATO vadovas Markas Rutte ketvirtadienį įspėjo, kad kitas Rusijos taikinys bus NATO valstybės, rašo naujienų portalas „Sky News“.

NATO vadovas: kitas Rusijos taikinys esame mes
NATO vadovas: kitas Rusijos taikinys esame mes / Scanpix nuotr.

Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje NATO vadovas sakė, kad Aljansas turi dėti visas pastangas, jog užkirstų kelią karui, kuris galėtų būti „tokio masto, kokį patyrė mūsų seneliai ir proseneliai“.

Pasak jo, per daug NATO sąjungininkių nesuvokia Rusijos grėsmės Europoje aktualumo ir poreikio greitai padidinti gynybos išlaidas bei gamybą, kad neleistų tokiam karui prasidėti.

„Kitas Rusijos taikinys esame mes. Bijau, kad per daug (NATO šalių – ELTA) tyliai savimi pernelyg pasitiki. Per daug jų nejaučia skubos ir per daug jų tiki, kad turime laiko. Taip nėra. Veikti reikia dabar“,– kalbėjo M. Rutte.

Jis pridūrė esąs įsitikinęs, kad JAV ir Europa gali rasti sutarimą dėl Ukrainos, bet taip pat tvirtino, jog JAV negali būti saugios be saugios Europos.

NATO generalinis sekretorius ketvirtadienį Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Susitikimo metu buvo aptariama derybų dėl taikos Ukrainoje eiga, Ukrainos siūlymai dėl teritorinių nuolaidų ir trečiadienį vykęs Europos lyderių pokalbis telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Šiame straipsnyje:
NATO
Rusija
karo grėsmė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
asdfghj
Apsimetinėjo jau gerokai anksčiau nuo putino veiklos pradžios kiti, nematantys tikrų ruskių kėslų. Tas užrašyta jų ideologijoje, jie vladimirai, niekui nesiskiriantys nuo Hitlerio ir nuo visų kitų imperialistų. O debilų, trumparegių nereikėtų rinkti į jokius valdymo organus.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų