NATO vadovas: kitas Rusijos taikinys esame mes

Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje NATO vadovas sakė, kad Aljansas turi dėti visas pastangas, jog užkirstų kelią karui, kuris galėtų būti „tokio masto, kokį patyrė mūsų seneliai ir proseneliai“.
Pasak jo, per daug NATO sąjungininkių nesuvokia Rusijos grėsmės Europoje aktualumo ir poreikio greitai padidinti gynybos išlaidas bei gamybą, kad neleistų tokiam karui prasidėti.
„Kitas Rusijos taikinys esame mes. Bijau, kad per daug (NATO šalių – ELTA) tyliai savimi pernelyg pasitiki. Per daug jų nejaučia skubos ir per daug jų tiki, kad turime laiko. Taip nėra. Veikti reikia dabar“,– kalbėjo M. Rutte.
Jis pridūrė esąs įsitikinęs, kad JAV ir Europa gali rasti sutarimą dėl Ukrainos, bet taip pat tvirtino, jog JAV negali būti saugios be saugios Europos.
NATO generalinis sekretorius ketvirtadienį Berlyne susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu. Susitikimo metu buvo aptariama derybų dėl taikos Ukrainoje eiga, Ukrainos siūlymai dėl teritorinių nuolaidų ir trečiadienį vykęs Europos lyderių pokalbis telefonu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
