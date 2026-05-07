Naujoje Trumpo kovos su terorizmu strategijoje – kirčiai Europai ir kairiesiems

Konservatyvios krypties D. Trumpo administracijai stiprinant politinius išpuolius prieš oponentus, strategijoje dėmesys taip pat skiriamas „smurtinių kairiųjų ekstremistų“, įskaitant „radikaliai translyčius asmenis remiančias“ grupes, sunaikinimui. Be to, narkotikų karteliai Šiaurės ir Pietų Amerikoje iškeliami į pastangų kovoti su terorizmu centrą.
Vis dėlto vieni griežčiausių žodžių skiriami Europai, kurioje yra daugybė JAV sąjungininkų. Jie sunerims pastebėję, kad jų žemynas ir vėl užsitraukė D. Trumpo administracijos nemalonę.
„Visiems aišku, kad gerai organizuotos priešiškos grupės išnaudoja atviras sienas ir susijusius globalistinius idealus. Kuo labiau šios svetimos kultūros keroja ir kuo toliau tęsiasi dabartinė Europos politika, tuo labiau garantuojamas terorizmas“, – teigiama strategijoje.
„Europa, kaip Vakarų kultūros ir vertybių lopšys, turi veikti dabar ir sustabdyti savo sąmoningą nuosmukį“, – sakoma strategijoje, kuriai vadovauja kovos su terorizmu koordinatorius Sebastianas Gorka, anksčiau apkaltintas ryšiais su kraštutinių dešiniųjų grupėmis.
Europa naujos kritikos susilaukė praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai naujoje D. Trumpo nacionalinio saugumo strategijoje buvo pareikšta, kad žemynui dėl imigracijos gresia „civilizacijos išnykimas“. D. Trumpas taip pat neseniai užsipuolė Europos NATO sąjungininkes už tai, kad jos nepadėjo jam kariauti su Iranu.
Kairiųjų grupės susilaukia nemažai respublikono prezidento administracijos dėmesio, o strategijoje taikomasi į „smurtinius kairiuosius ekstremistus, įskaitant anarchistus ir antifašistus“.
Joje pažymima, kad JAV pastangose kovoti su terorizmu „pirmenybė bus teikiama greitam smurtinių pasaulietinių politinių grupių, kurių ideologija yra antiamerikietiška, radikaliai remianti translyčius asmenis ir anarchistinė, identifikavimui ir neutralizavimui“.
Joje konkrečiai minimas įtariamas D. Trumpo sąjungininko, konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotojo Charlie Kirko žudikas – „radikalas, kuris palaikė ekstremalias translyčių ideologijas“.
D. Trumpas nuo sugrįžimo į valdžią praėjusiais metais demonizuoja bet kokį lyčių įvairovės ir translyčių asmenų pripažinimą. Jis nuolat giriasi tuo, kad jo administracija uždraudė translytėms moterims dalyvauti moterų sporte, ir netrukus po inauguracijos pasirašė vykdomąjį įsaką, skelbiantį, jog yra tik dvi lytys.
Naujausi komentarai