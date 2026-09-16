Naujuoju Estijos gynybos ministru paskirtas buvęs kariuomenės vadas

52-ejų M. Heremas vadovavo Estijos ginkluotosioms pajėgoms 2018–2024 metais. Tikimasi, kad jis dirbs gynybos ministru iki kitais metais vyksiančių parlamento rinkimų. Jis nepriklauso jokiai partijai ir baigęs karinę tarnybą dirbo gynybos sektoriuje.
M. Heremas pakeitė Hanno Pevkurą, atsistatydinusį po skandalo, susijusio su amunicijos pirkimu Ukrainai. H. Pevkuras, priklausantis ministro pirmininko Kristeno Michalo vadovaujamai Reformų partijai, prisiėmė politinę atsakomybę už trūkumus valdant gynybos sektoriaus finansus.
K. Michalas teigė pasiūlęs šias pareigas M. Heremui siekdamas atkurti pasitikėjimą gynybos sektoriumi. Jis taip pat pabrėžė, kad dabartinei vyriausybei liko dirbti vos maždaug pusmetį, tad naujasis ministras turės mažai laiko perprasti gynybos ministro veiklos sritį, atsižvelgiant į esamą saugumo padėtį.
M. Heremas nėra vienintelis buvęs karininkas, einantis gynybos ministro pareigas Baltijos regione. Kaimynėje Latvijoje per vyriausybės pertvarką šių metų gegužę eiti šias pareigas buvo paskirtas karininkas Raivis Melnis.
1,2 mln. gyventojų turinti Estija rytuose ribojasi su Rusija, jos invazija į Ukrainą laikoma tiesiogine grėsme nacionaliniam saugumui.
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