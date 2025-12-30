Per Naujuosius bus prisaikdintas Niujorko meras: kas yra Zohranas Mamdani?

Jis taps pirmuoju šio JAV miesto meru musulmonu.
Šventiškas prisaikdinimas
Tuoj po Naujųjų metų vidurnakčio Niujorko generalinė prokurorė Letitia James – Z. Mamdani bičiulė, prezidento Donaldo Trumpo priešė – prisaikdins jį naujuoju meru. L. James neseniai iškėlė bylą D. Trumpui, o jis savo ruožtu siekia, kad jai būtų pareikšti kaltinimai.
Vidurdienį ceremonijai prie rotušės pirmininkaus kairiųjų pažiba Vermonto senatorius Bernie Sandersas.
Kaimynystėje vyksianti šventė primins „vieną iš pagrindinių jo žinių, kad tai puikus miestas ir mums patinka čia gyventi“, sakė Kolumbijos universiteto politikos mokslų profesorius Lincolnas Mitchellas.
Politinė darbotvarkė
Išrinktasis meras, prisiekęs socialistas, savo kampanijoje akcentavo pernelyg didelių pragyvenimo išlaidų problemą 8,5 mln. gyventojų turinčiame didmiestyje.
Vienas svarbiausių jo pasiūlymų – įšaldyti daugiau kaip milijono butų nuomos mokestį, tačiau neaišku, ar nuomos kontrolę vykdanti miesto valdyba, kurioje dirba kadenciją baigiančio mero Erico Adamso paskirti asmenys, tam pritars.
Kiti Z. Mamdani rinkimų kampanijos pažadai – pastatyti 200 tūkst. įperkamo būsto vienetų, užtikrinti visuotinę vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą, steigti valstybinius prekybos centrus ir nemokamus autobusus – dar nėra išsamiai išdėstyti.
Tačiau Z. Mamdani turi vieną kozirį – puikius santykius su Niujorko gubernatore Kathy Hochul (Keiti Hokul), kuri pritaria tokioms priemonėms kaip jo siekiamas mokesčių padidinimas.
Pasibaigus rinkimams, „simbolizmas rinkėjus veikia ribotai. Daug svarbesni tampa darbo rezultatai“, teigė Niujorko universiteto dėstytojas Johnas Kane'as.
Priešiškumas D. Trumpui
Nepaisant priešingų lūkesčių, lapkričio pabaigoje įvykęs D. Trumpo ir Z. Mamdani susitikimas Ovaliajame kabinete buvo draugiškas ir ramus.
Z. Mamdani „išmintingai surado bendrą sąlyčio tašką su Trumpu: norą paversti Niujorką geresne vieta gyventi“, sakė J. Kane'as.
D. Trumpas gali būti „stebėtinai draugiškas su tais, kuriems, jo nuožiūra, jis turi mažai įtakos“, pridūrė J. Kane'as.
Federaliniai imigracijos pareigūnai vis aktyviau veikia Niujorke, kuris gali tapti dar vienu įtampos šaltiniu.
Visuomenės nuraminimas
34 metų Z. Mamdani yra vienas jauniausių Niujorko merų, o jo politinė biografija trumpa – anksčiau jis vieną kartą ėjo pareigas, kai buvo vietos atstovas valstijos asamblėjoje.
Kad kompensuotų tai, jis apsupo save patyrusiais padėjėjais, pasamdytais iš ankstesnių merų biurų ir buvusio prezidento Joe Bideno administracijos.
Z. Mamdani taip pat jau pradėjo dialogą su verslo lyderiais, iš kurių kai kurie prognozavo masinį pasiturinčių niujorkiečių išvykimą, jei jis laimėtų. Pastarąsias savaites nekilnojamojo turto sektoriaus lyderiai šiuos teiginius paneigė.
Būdamas palestiniečių teisių gynėjas, musulmonas ir indų kilmės meras taip pat turės įtikinti žydų bendruomenę savo įtraukiu vadovavimo stiliumi.
Neseniai viena iš jo samdytų darbuotojų atsistatydino po to, kai paaiškėjo, kad prieš daugelį metų ji rašė antisemitinius įrašus socialiniame tinkle „X“, tada vadintame „Twitter“.
„Kultūrinė figūra“
„Niujorko meras visada yra kultūrinė figūra“, – sakė L. Mitchellas.
Z. Mamdani jau perėmė kai kuriuos savo kartos kultūrinius bruožus, kai trumpam įsitraukė į repo muziką, lankė improvizacijos pamokas Manhatane ir dėvėjo tai, ką laikraštis „The New York Times“ pavadino „kvintesenciniu pradedančiojo, virš 30 metų turinčio žmogaus, siekiančio, kad į jį būtų pradėta žiūrėti rimtai, kostiumu“.
Niujorkiečiai taip pat pastebėjo jo entuziastingą paramą žmonai, Sirijoje gimusiai menininkei Ramai Duwaji.
Jos „Instagram“ paskyra nuo lapkričio sulaukė daugiau nei milijono sekėjų, rodo interneto duomenų puslapio „Social Blade“ statistika.
Ji neseniai pasirodė ir ant Niujorko žurnalo „The Cut“, gerbiamo mados ir kultūros leidinio, viršelio.
„Visgi aš nesu politikė. Esu čia tam, kad būčiau „Z“ (kartos) palaikymo šaltinis ir pasinaudočiau šiuo vaidmeniu geriausiu būdu, kokį tik galiu kaip menininkė“, – sakė ji.
