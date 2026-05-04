Nawrockis paragino reformuoti konstituciją

Abiejų Tautų Respublikos Didžiojo Seimo 1791 metų gegužės 3 dieną priimtas novatoriškas teisinis dokumentas aplenkė garsiąją Prancūzijos konstituciją ir tik ketveriais metais atsiliko nuo JAV konstitucijos. Ši konstitucija buvo pirmoji Europoje, antroji pasaulyje.
1919-aisiais šio įvykio metinės buvo oficialiai paskelbtos nacionaline švente. Komunistiniu laikotarpiu ji buvo uždrausta, o 1990-aisiais vėl tapo valstybine švente.
Šiemet minėjimas vyko sekmadienį Varšuvos Pilies aikštėje. Joje dalyvavo K. Nawrockis, jo padėjėjai ir vyriausybės nariai, įskaitant skaitmeninių reikalų ministrą Krzysztofą Gawkowskį ir specialiųjų tarnybų koordinatorių Tomaszą Siemoniaką.
Kreipdamasis į visuomenę, K. Nawrockis teigė, kad Gegužės 3-iosios konstitucija rėmėsi modernizacija bei nepriklausomybe, ir pavadino ją „progresyviausia tų laikų konstitucija“.
Jis taip pat pažymėjo, kad šis dokumentas numatė valstybės galimybę pačiai tobulinti savo valdymo sistemą. Prezidentas užsiminė, kad dėl dabartinių iššūkių, susijusių su nacionaliniu saugumu ir valdžios kontrole, gali reikėti tokios pataisos.
„Pasakysiu jums, kad taip tęstis nebegali – kai valdžia Lenkijoje yra padalyta tarp dviejų galios centrų“, – sakė K. Nawrockis, turėdamas omenyje besitęsiantį galynėjimąsi dėl valdžios tarp prezidento ir vyriausybės. Jis tai pavadino ne politine, o sistemine problema.
Jo nuomone, dabartinė, 1997 metais priimta Lenkijos konstitucija buvo „kompromisas, reikalingas sisteminės transformacijos laikais“, o šiandien ją būtina iš esmės reformuoti, kad ji atitiktų naujus laikus.
„Privalome modernizuoti 1997 metų konstituciją arba ją pakeisti“, – teigė jis ir priminė susirinkusiesiems, kad anksčiau sekmadienį įsteigė Naujosios konstitucijos tarybą. Šiai institucijai bus pavesta iki K. Nawrockio kadencijos pabaigos parengti naujo šalies pagrindinio įstatymo projektą.
Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, dalyvavęs Gegužės 3-iosios iškilmėse pietiniame Krokuvos mieste, suabejojo K. Nawrockio pasiūlymu. Jis kėlė klausimą, ar konstitucija yra prastai parengta, ar už jos vykdymą atsakingi asmenys tiesiog neatlieka savo pareigų.
Ministro teigimu, dabartinis sprendimų priėmimo galių padalijimas reikalauja brandos, pasirengimo ir noro bendradarbiauti. „Jei taip yra, vadinasi, reikia keisti ne taisykles; tobulėti galime visada“, – apibendrino jis.
T. Siemoniakas palaikė W. Kosiniako-Kamyszo poziciją socialiniame tinkle „X“ parašydamas, kad „didelės grėsmės Lenkijai situacija turėtų labiau skatinti valdančiuosius vienytis dėl Lenkijos saugumo klausimų, o ne pradėti dar vieną kelerių metų aštrų ginčą dėl naujos konstitucijos, kuris silpnins Lenkiją“.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nauja konstitucija neįsigaliotų be konstitucinės daugumos, tai yra, be sutarimo žemuosiuose ir aukštuosiuose parlamento rūmuose.
Naujausi komentarai