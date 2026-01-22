Nawrockis sako, kad Rusija ir toliau kels grėsmę Europai

„Manau, kad ji ir toliau puldinės kitas tautas“, – interviu, įrašytame Pasaulio ekonomikos forumo metu Davose ir paskelbtame ketvirtadienį, K. Nawrockis sakė apie Rusiją.
Jis tvirtino, kad Europa turi tam pasiruošti kaupdama ginkluotę, stiprindama gynybos pajėgumus ir puoselėdama solidarumą, perspėdamas, kad konfliktas su Rusija gali įvykti „artimiausioje ateityje“.
Pasak K. Nawrockio, Lenkija jau dabar yra hibridinio karo su Rusija būsenoje.
„Matome tai Baltijos jūroje, spaudimą mūsų sienoms, atakas prieš infrastruktūrą ir mūsų oro erdvės pažeidimus, – sakė jis. – Lenkija yra rytinis NATO flango kraštas, ir mes taip pat patiriame karo Ukrainoje padarinius.“
Pereidamas prie Ukrainos, K. Nawrockis teigė, kad per ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą Varšuvoje gruodį buvo išspręsti keli svarbūs klausimai ir pridūrė, kad Lenkija ir toliau remia savo kaimynę.
„Lenkija teikia pagalbą Ukrainai nuo 2022 metų. Lenkijoje turime milijoną ukrainiečių, – pažymėjo jis. – Daugiau nei 90 procentų visos pasaulinės pagalbos, skirtos Ukrainai, keliauja per Jasionką ir, nepaisant mano asmeninių santykių su prezidentu Zelenskiu, tai nepasikeitė.“
V. Zelenskio santykiai su K. Nawrockiu buvo mažiau šilti nei su pastarojo pirmtaku Andrzejumi Duda (Andžejumi Duda).