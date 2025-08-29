 Nedarbas Vokietijoje pasiekė seniai neregėtą lygį

2025-08-29 14:54
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Vokietijoje oficialiai registruotų nedarbių skaičius šį mėnesį pirmąkart per daugiau nei dešimtmetį viršijo 3 mln., rodo Federalinės užimtumo agentūros penktadienį paskelbti duomenys.

Nedarbas Vokietijoje pasiekė seniai neregėtą lygį / Scanpix nuotr.

Per pastarąjį mėnesį registruotų bedarbių didžiausioje Europos ekonomikoje padaugėjo 46 tūkst. iki 3,025 mln., o tai – daugiausiai nuo 2015-ųjų vasario.

Nedarbo lygis pakilo nuo 6,3 proc. iki 6,4 procento.

Tarnybos vadovė Andrea Nahles (Andrėjos Nales) pabrėžė, jog tokie duomenys atspindi silpną Vokietijos gamintojų padėtį.

„Tai svarbus Vokietijos ekonomikos variklis“, – sakė ji ir pridūrė, kad sektorius šiuo metu „silpsta“.

Dėl didelių energijos kainų ir vis aršesnės konkurencijos su Kinija Vokietijos gamintojai sunkiai laikėsi dar ir prieš tai, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastatė naujas muitų sienas.

