Nepaisant kylančių kainų, Lenkijoje atsidaro vis daugiau restoranų

Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų, ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau, skelbia visuomeninis transliuotojas TVP.
Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita“ ketvirtadienį pranešė, kad Lenkijoje pirmą kartą veikia daugiau nei 100 000 maitinimo įstaigų, o vien pirmąjį pusmetį atidaryta apie 3000 naujų.
Pasak leidinio, sparčiausiai augantys Lenkijos maitinimo paslaugų sektoriaus segmentai yra maisto pristatymas internetu ir maisto furgonai.
Šių metų pirmojoje pusėje Lenkijoje pradėjo veikti beveik 700 maisto furgonų – vidutiniškai beveik keturi per dieną, o šis skaičius beveik prilygsta visų pernai pradėjusių veikti maisto furgonų skaičiui.
Paradoksalu, bet maitinimo įstaigų Lenkijoje daugėja, nors vartotojai vis labiau seka savo išlaidas: valgydami už namų ribų lenkai linkę rinktis pigesnius variantus ir atsisakyti papildomų paslaugų.
Statistika rodo, kad birželį per metus kainos maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuje ūgtelėjo 4,5 proc.
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