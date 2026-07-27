Nepaisydami kritikos, Vengrijos įstatymų leidėjai greitai užpildė laisvą teisėjo vietą

Balsavimas įvyko tuo metu, kai Europai palankus lyderis skuba išardyti pirmtako primestą kontrolę valstybės institucijose. P. Magyaro pergalė per rinkimus balandį nutraukė 16 metų trukusį V. Orbano valdymą.
Universiteto profesorius Palas Sonnevendas buvo išrinktas Konstitucinio Teismo teisėju devynerių metų kadencijai, surinkęs 138 balsus 199 narių turinčioje įstatymų leidžiamojoje valdžioje, 6 parlamentarai balsavo prieš jį.
Jis pakeis teisėją Csaba Hende, buvusį gynybos ministrą vadovaujant V. Orbanui. Šio teisėjo kadencija baigėsi pakeitus Konstituciją, parlamentas patvirtino pataisą anksčiau šį mėnesį.
Balsavimas įvyko vos po dviejų dienų, kai P. Magyaro valdančioji partija „Tisza“ paskelbė P. Sonnevendą savo kandidatu.
P. Magyaras teigė, kad P. Sonnevendo nominacija atspindi vyriausybės tikslą vėl paskirti į valstybės pareigas gebančius, sąžiningus ir savarankiškai mąstančius žmones. Tačiau žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ kritikavo „stebėtiną skubą“, atsižvelgiant į tai, kad parlamentas turi 60 dienų laisvai vietai užpildyti.
Organizacija pareiškė, kad P. Magyaro partijos „Tisza“ požiūris reiškia, jog vyksta tokia pati kaip ir anksčiau, kai valdė V. Orbanas, vienos partijos vykdoma atranka, apsieinant be politinių konsultacijų.
Buvusios valdančiosios partijos „Fidesz“ ir KDNP boikotavo balsavimą ir teigė, kad laisva teisėjo vieta atsirado neteisėtai. Jos pavadino Konstitucijos pakeitimą autokratiniu. Toks kaltinimas dažnai buvo metamas partijos lyderiui V. Orbanui, kai jis valdė.
Pagal šį pakeitimą teismo pirmininko Peterio Polto, V. Orbano sąjungininko, ir trijų kitų einančių pareigas narių įgaliojimai kitą mėnesį irgi baigsis.
„Fidesz“ pareiškė, kad apskųs kelis P. Magyaro vyriausybės teisinius pakeitimus 15 narių Konstituciniam Teismui ir praėjusią savaitę jau pateikė prašymą dėl kovos su korupcija reformų.
Konstitucijos pakeitimas nuvertė ir nepopuliarų prezidentą Tamašą Sulyoką, irgi V. Orbano šalininką. Parlamentas iki rugpjūčio 19 d. turi surasti naują valstybės vadovą. P. Magyaras į šias pareigas pasiūlė šachmatų legendą Judit Polgar, bet ji praėjusią savaitę atmetė pasiūlymą.
„Median“ atlikta apklausa parodė, kad maždaug 68 proc. vengrų yra nusivylę P. Magyaru, taip greitai įvardijusiu kandidatę nepasitarus su visuomene, kaip buvo žadėjęs. Apklausos duomenimis, parama jo partijai „Tisza“ sumažėjo nuo 60 iki 57 procentų.
Naujausi komentarai