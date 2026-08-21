Nepriklausomas naujienų portalas „Mediazona“ Rusijoje antrą kartą paskelbtas „užsienio agentu“

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Ministerija pareiškė, kad „Mediazona“ „skleidė melagingą informaciją apie Rusijos teisėsaugos sistemą“, o keletas jos darbuotojų jau buvo paskelbti „užsienio agentais“.
Tuo metu „Mediazona“ platformoje „Telegram“ pažymėjo, kad tai jau antras kartas, kai Rusijos valdžia portalą paskelbė „užsienio agentu“.
Portalo redaktorius Jegoras Skovoroda, kuris, kaip ir kiti šio leidinio žurnalistai, dabar dirba už Rusijos ribų, šį ministerijos pareiškimą atskirai pavadino „neįtikėtinai beprotišku“.
Šis naujienų portalas „užsienio agentu“ Rusijoje pirmą kartą buvo paskelbtas 2021 metais, o Teisingumo ministerija jį išbraukė iš žiniasklaidos organizacijų, kurioms leista veikti Rusijoje, registro.
2022 metų kovą, netrukus po to, kai Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusijos valstybinė ryšių reguliavimo institucija „Roskomnadzor“ užblokavo „Mediazona“ interneto svetainę Rusijos teritorijoje.
Rusija taip pat yra iškėlusi baudžiamąsias bylas keliems „Mediazona“ žurnalistams, kurie šiuo metu dirba iš užsienio, įskaitant vyriausiąjį redaktorių Sergejų Smirnovą.
„Užsienio agento“ etiketė, kurią Rusija klijuoja tiems, kuriuos laiko valstybės priešais, iš esmės uždraudžia asmeniui eiti viešąsias pareigas ir verčia jį registruoti savo veiklą valdžios institucijose.
Pastarąjį dešimtmetį ji buvo plačiai taikoma Kremliaus kritikams.
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