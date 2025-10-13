Netanyahu: Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo

„Donaldas Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelio valstybė kada nors yra turėjusi Baltuosiuose rūmuose. Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“, – prieš D. Trumpo kreipimąsi į įstatymų leidėjus žydų valstybės parlamente sakė B. Netanyahu.
D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.
B. Netanyahu savo kalboje Knesete taip pat gyrė Izraelio karius, sakydamas, kad šalis „pasiekė nuostabių pergalių prieš „Hamas“.
Izraelio ministras pirmininkas parlamente sakydamas kalbą, pareiškė, kad Izraelis galėtų siekti naujų taikos sutarčių su arabų ir musulmonų šalimis Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.
„Jums vadovaujant galime sudaryti naujas taikos sutartis su arabų šalimis regione ir musulmonų šalimis už regiono ribų“, – sakė B. Netanyahu.
Jis pridūrė, kad „niekas nenori taikos labiau nei Izraelio žmonės“.
