 Netanyahu: Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo

Netanyahu: Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo

2025-10-13 14:27
BNS inf.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pirmadienį JAV prezidentą Donaldą Trumpą pavadino geriausiu draugu, kokį Izraelis kada nors yra turėjęs Baltuosiuose rūmuose.

Netanyahu: Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo
Netanyahu: Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelis kada nors turėjo / Scanpix nuotr.

„Donaldas Trumpas yra didžiausias draugas, kokį Izraelio valstybė kada nors yra turėjusi Baltuosiuose rūmuose. Nė vienas Amerikos prezidentas nėra padaręs daugiau dėl Izraelio“, – prieš D. Trumpo kreipimąsi į įstatymų leidėjus žydų valstybės parlamente sakė B. Netanyahu.

D. Trumpas tarpininkavo sudarant paliaubas tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, kurie pirmadienį vykdo apsikeitimą įkaitais ir palestiniečių kaliniais.

B. Netanyahu savo kalboje Knesete taip pat gyrė Izraelio karius, sakydamas, kad šalis „pasiekė nuostabių pergalių prieš „Hamas“.

Izraelio ministras pirmininkas parlamente sakydamas kalbą, pareiškė, kad Izraelis galėtų siekti naujų taikos sutarčių su arabų ir musulmonų šalimis Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.

„Jums vadovaujant galime sudaryti naujas taikos sutartis su arabų šalimis regione ir musulmonų šalimis už regiono ribų“, – sakė B. Netanyahu.

Jis pridūrė, kad „niekas nenori taikos labiau nei Izraelio žmonės“.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
JAV
trumpo vizitas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų