Netikėta: princas Harry atvyko į Ukrainą dėl kilnaus tikslo

Harry atstovai patvirtino jo atvykimą.
Keliaudamas naktiniu traukiniu į Kyjivą Harry laikraščiui „The Guardian“ sakė: „Mes negalime sustabdyti karo, tačiau galime padaryti viską, kad padėtume atsigavimo procesui“.
Jis taip pat pridūrė: „Galime ir toliau žmogiškai vertinti žmones, dalyvaujančius šiame kare, ir tai, ką jie išgyvena. Turime tai nuolat laikyti žmonių mintyse. Tikiuosi, kad ši kelionė padės žmonėms suprasti, kas vyksta, nes lengva tapti nejautriems tam, kas vyksta.“
Harry, kuris du kartus tarnavo Afganistane, anksčiau lankėsi Ukrainoje balandžio mėnesį, kai aplankė karo aukas, vykdydamas savo darbą su sužeistaisiais veteranais. Tiesa, tuo metu netilo kalbos ir apie brolio princo Williamo pavydą, kuris daugybę kartų siekė nuvykti į karo talžomą Ukrainą, tačiau jam buvo uždrausta dėl saugumo.
Šios savaitės pradžioje Harry pasakė, kad karalius jaučiasi „puikiai“, po to, kai jis susitiko su juo Clarence House rūmuose privačios arbatos. Tai buvo pirmasis tėvo ir sūnaus susitikimas nuo 2024 metų vasario ir truko tik 55 minutes.
Harry ir jo žmona Meghan Markle gyvena Kalifornijoje nuo tada, kai 2020 m. kovo mėnesį atsisakė aukštesniųjų karališkosios šeimos narių vaidmenų.