Nobelio ekonomikos premija skirta trims mokslininkams

Ekonomikos premija užbaigia šių metų Nobelio premijų paskelbimo seriją. Praėjusią savaitę buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.
Konkrečiau, J. Mokyrui (g. 1946 m. Nyderlanduose) premija skirta už „ tvariam augimui užtikrinti būtinų technologinės pažangos sąlygų nustatymą“, o Ph. Aghionui (g. 1956 Prancūzijoje) ir P. Howittui (g. 1946 Kanadoje) – už „teoriją apie tvarų augimą vykstant kūrybinei destrukcijai“.
Per pastaruosius du šimtmečius pasaulis pirmą kartą istorijoje išgyveno nuolatinį ekonomikos augimą, o tai padėjo daugybei žmonių išbristi iš skurdo ir paklojo pagrindą mūsų gerovei, rašoma Nobelio premijų komisijos pranešime spaudai.
„Laureatų darbas rodo, kad ekonomikos augimas negali būti laikomas savaime suprantamu dalyku. Turime išlaikyti kūrybinės destrukcijos mechanizmus, kad vėl nepatektume į stagnaciją“, – pažymi Nobelio ekonomikos mokslų premijos komisijos pirmininkas Johnas Hassleris.
J. Mokyras yra Northwesterno universiteto (JAV), Ph. Aghionas – Prancūzijos koledžo (Prancūzija), o P. Howittas Browno universiteto (JAV) profesorius.
Visi Nobelio premijų laureatai bus oficialiai apdovanoti gruodžio 10 d. ceremonijoje, minint 1896 m. mirusio premijos steigėjo, dinamito išradėjo Alfredo Nobelio mirties metines.
Kiekviena šių metų premija yra 11 mln. Švedijos kronų (maždaug 1 mln. eurų) vertės.
Skirtingai nuo kitų Nobelio premijų, ekonomikos premija nebuvo įkurta Nobelio testamente. Nuo 1969 m. ją finansuoja ir įteikia Švedijos centrinis bankas „Riksbank“.
