Norvegija atsisveikino su „tautos seneliu“ karaliumi Haraldu V

Po procesijos Oslo gatvėmis, kuriose susirinko minios žmonių, ir pamaldų Oslo Liuteronų katedroje karstas su karaliaus palaikais buvo pervežtas į Akershuso pilies bažnyčią, kurioje turėjo būti perkeltas į karališkąją kriptą.
Iki savo mirties rugpjūčio 28 d. 89-erių Haraldas buvo vyriausias valdantis monarchas Europoje. Jis buvo labai populiarus tarp norvegų, nors jo valdymo laikotarpio pabaigoje jo šeimą lydėjo skandalai.
„Buvo svarbu atiduoti pagarbą karaliui“, – sakė 48-erių Liv Dingsor, kuri, policijos duomenimis, prisijungė prie dar 48 tūkst. žmonių palei procesijos maršrutą.
„Būti kartu tokio nacionalinio gedulo metu yra labai svarbu“, – naujienų agentūrai AFP tvirtino ji.
Raudona karališkąja vėliava apdengtas karaliaus karstas pagrindine miesto gatve buvo vežamas artilerijos lafetu, o paskui jį pėsčiomis ėjo jo sūnus ir įpėdinis karalius Hokonas VIII, jo šeima ir dešimtys kitų garbingų svečių.
Tik Haraldo našlė 89-erių karalienė Sonja ir naujoji karalienė Mette-Marit, kuriai birželio mėnesį buvo persodinti plaučiai, procesijoje dalyvavo važiuodamos automobiliu.
Tarp svečių taip pat buvo Skandinavijos karališkosios šeimos, Ispanijos, Belgijos ir Nyderlandų karališkosios poros, Japonijos sosto įpėdinis, Suomijos ir Vokietijos prezidentai bei Prancūzijos ir Tailando ministrai pirmininkai.
Sarkofagas
Pamaldos 13 val. (vietos, 14 val. Lietuvos laiku) prasidėjo nacionaline tylos minute.
„Jis išlaikė pusiausvyrą tarp iškilmingumo ir paprastumo“, – sakydamas panegiriką teigė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store.
„Jis padarė Norvegiją didingesnę. Jis kalbėjo apie „mus“ Norvegijoje, kurioje visi palaiko vieni kitus“, – kalbėjo jis.
Mette-Marit sūnui iš ankstesnių santykių Mariui Borgui Hoiby, kuriam taikomas namų areštas, kol nagrinėjamas skundas dėl apkaltinamojo nuosprendžio dėl išžaginimo ir užpuolimo, buvo leista dalyvauti laidotuvėse.
Pasibaigus pamaldoms, virš katedros praskrido keturi naikintuvai F-35, kai karstas buvo gabenamas į Akershuso pilį.
Ten po privačios ceremonijos dalyvaujant šeimai karstas turėjo būti nuleistas į karališkojo mauzoliejaus kriptą, šalia Haraldo tėvų ir senelių.
Jis amžinojo poilsio turėjo atgulti 2 mln. dolerių (1,7 mln. eurų) vertės sarkofage, kurio dizainas lieka paslaptyje.
Nuo 1991 m. šalį valdęs Haraldas visada atmetė galimybę atsisakyti sosto, nors jo gyvenimo pabaigoje daugėjo sveikatos problemų.
Atviros ir tolerantiškos Norvegijos įkūnijimu laikytas Haraldas padarė didelį įspūdį, kai 2016 m. pasakytoje kalboje, skirtoje paminėti 25-ąsias jo valdymo metines, atidavė duoklę įvairovei.
„Norvegai yra merginos, kurios myli merginas, vaikinai, kurie myli vaikinus, ir merginos ir vaikinai, kurie myli vienas kitą“, – sakė jis ir kartu pridūrė, kad „norvegai tiki Dievu, Alachu, visata ir niekuo“.
Vadovaujantis šiuo principu, trečiadienį vykusiose pamaldose buvo atstovaujama kelioms religijoms. Norvegijos vietinės samių bendruomenės atstovas taip pat pasakė panegiriką karaliui samių kalba.
Laidotuvėms pasibaigus, visoje šalyje vėl turėtų būti pakeltos vėliavos, kurios po Haraldo mirties buvo nuleistos iki pusės stiebo, ir valandą turėtų skambėti bažnyčių varpai.
Laidotuvės vyko taikant griežtas saugumo priemones – dislokuota beveik 3 tūkst. policijos pareigūnų.
Atgaivinta monarchija
Aikštė priešais rūmus jau kelias dienas nuklota gėlėmis, piešiniais ir žvakėmis, nes norvegai pagerbė vyrą, kurį vadino „tautos seneliu“.
„Jis buvo tarsi mylimas šeimos senelis, kuris priėmė visus savo vaikus ir vaikaičius, nepaisydamas jų išvaizdos ar įsitikinimų“, – AFP sakė studentas Arthuras Fosheimas.
„Jis iš tiesų įkūnijo įtraukties ir daugiakultūrės Norvegijos dvasią“, – pridūrė jis.
Remiantis nuomonės apklausa, atlikta po karaliaus mirties ir paskelbta praėjusią savaitę, beveik trys iš keturių norvegų (72 proc.) teigė palaikantys monarchiją – tai 8 proc. didesnė dalis, palyginti su ankstesne apklausa gegužės mėnesį.
Parama vasarį pasiekė žemiausią lygį – 60 proc., kai karališkoji šeima buvo įsivėlusi į virtinę skandalų.
Ypač Mette-Marit susilaukė griežtos kritikos dėl praeities ryšių su dabar jau mirusiu nuteistu amerikiečių seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu ir dėl savo sūnaus teisinių bėdų.
Nors 53-ejų Hokonas VIII yra labai populiarus, nuomonės apie naująją karalienę, kuriai taip pat 53-eji, tebėra labai nevienareikšmės.
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