Norvegijos karaliaus Haraldo karstas perneštas į šarvojimo salę Karališkųjų rūmų koplyčioje

Karstą lydėjo Haraldo vaikai ir anūkai, o televizijos transliuotuose procesijos per rūmų sales vaizduose buvo matyti ir naujojo karaliaus Haakono VIII (Hokono VIII) 29-erių metų įsūnis Marius Borgas Hoiby (Marius Borgas Hioibis), kuris anksčiau buvo pripažintas kaltu dėl išžaginimo ir šiuo metu laukia apeliacinio teismo sprendimo dėl ketverių metų laisvės atėmimo bausmės.
Norvegijos policija anksčiau pirmadienį patvirtino, kad M. Borgui Hoiby, kuriam iki apeliacinio teismo sprendimo paskirtas namų areštas, bus leista dalyvauti ir pirmadienio procesijoje, ir kitą savaitę vyksiančiose laidotuvėse.
Karstas, uždengtas Norvegijos karališkąja vėliava, nuo penktadienio vakaro stovėjo Karališkųjų rūmų Raudonajame salone, į kurį buvo atvežtas iš Oslo universitetinės ligoninės, kur karalius mirė anksčiau tą dieną.
Toks pats karaliaus karsto pernešimo į koplyčią ritualas buvo atliktas 1991 metais, kai mirė Haraldo tėvas karalius Olavas V.
Procesijoje dalyvavo ir karalienė Mette-Marit (Metė Marit) bei Haraldo žmona karalienė Sonja – susikibusios už rankų, jos ėjo už karsto.
Iki laidotuvių visoje šalyje paskelbtas gedulas.
Visuomenės nariai, norintys atsisveikinti su velioniu monarchu, į rūmų koplyčią bus įleidžiami nuo antradienio 14 val. (15 val. Lietuvos laiku) iki rugsėjo 8-osios 18 val.
Haraldas buvo pelnęs didžiulį palaikymą, nepaisant gausybės skandalų, kurie persekiojo jo šeimą paskutiniuoju jo 35 metų karaliavimo laikotarpiu.
Antradienį karalius Haakonas duos ištikimybės priesaiką parlamente.
Karalius Haakonas ir karalienė Mette-Marit nebus karūnuoti per ceremoniją – karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos dar 1908 metais.
Tačiau naujasis karalius, kaip ir jo tėvas bei senelis, gali pasirinkti palaiminti savo valdymą per ceremoniją Trondheimo katedroje, kurioje Norvegijos monarchai buvo karūnuojami 1814–1906 metais.
Karalius Haraldas buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įkūnijimu ir giriamas už tai, kad vadovavo šiuolaikiškai ir kukliai monarchijai.
Monarchas pastaraisiais metais turėjo daug sveikatos problemų, dėl kurių jam teko implantuoti širdies stimuliatorių ir sumažinti oficialių įsipareigojimų skaičių.
Nuo rugpjūčio 17 dienos jis buvo gydytas Oslo ligoninėje, kur buvo paguldytas dėl hemolizinės anemijos – būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys.
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